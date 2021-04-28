Karabük'te "tam kapanma" öncesi alışveriş yoğunluğu arttı

Karabük'te, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanacak "tam kapanma" öncesinde çarşı ve pazarlarda yoğunluk yaşandı.

Karabük'te, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanacak "tam kapanma" öncesinde çarşı ve pazarlarda yoğunluk yaşandı.

Alışverişe çıkanların hareketliliği artırdığı il merkezinde özellikle Kemal Güneş ve Menderes caddeleri ile bazı AVM'lerde oluşan yoğunluğa karşı polis ve zabıta ekipleri vatandaşlara uyarılarda bulundu.

Ayrıca, kapanma döneminde tarım faaliyetlerini yürütmek isteyen çiftçiler Ziraat Odasında, şehirlerarası seyahat edecekler ise Valilikte izin belgesi almak için yoğunluk oluşturdu.

"Tam kapanma" öncesinde Karabük'teki seyahat firmalarına ait büroların önlerinde de yoğunluk yaşanmaya başladı.

Vatandaşların maske taktıkları ve sosyal mesafe kurallarına genel olarak uydukları görüldü.

Polis ekipleri, halkın yoğun olduğu bölgelerde ve işletmelerde denetimlerini sürdürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Özler