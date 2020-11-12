Karabük'te plastik atıkların geri dönüşümü sağlanacak
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Karabük'te plastik atıkların geri dönüşümü sağlanacak

12.11.2020 17:23 | Son Güncelleme: 12.11.2020 17:23
Karabük'te plastik atıkların geri dönüşümü sağlanacak

Karabük'te, "Plastik Atıkların Piroliz Yöntemiyle Bertaraf Edilmesi ve Geri Kazanımı" projesinin açılış toplantısı yapıldı.

Karabük'te, "Plastik Atıkların Piroliz Yöntemiyle Bertaraf Edilmesi ve Geri Kazanımı" projesinin açılış toplantısı yapıldı.

Karabük Belediyesi, Karabük Üniversitesi ile Karabük Ticaret ve Sanayi Odası ortaklığıyla yürütülen proje ile Karabük'teki çöp sorununa çözüm bulunması hedefleniyor.

Karabük Üniversitesi (KBÜ) Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Yaşar, Karabük Belediyesi Nikah ve Konferans Salonu'nda düzenlenen projenin açılış toplantısında yaptığı konuşmada, proje üzerinde 2-3 yıldan bu yana çalıştıklarını söyledi.

Uzun uğraşlar sonucunda projenin çıktığını belirten Yaşar, "Biz plastiği yok etmiyoruz. Plastiği yeniden kazanıyoruz. Plastiğin ham maddesi petrol. Biz plastiği yeniden petrole çeviriyoruz. Plastikten yakıt da çok güzel. Resmen mazot elde ediyorsunuz. Günlük kapasitemiz 500 kilogram. Bunun 300 litresi yakıt olarak elde edilecek." dedi.

Yaşar, projenin Karabük Belediyesi için çok önemli bir fırsat olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

"Proje sürdürülebilirlik açısından çok önemli. Belediye çevre temizliği yapıyor. Bu atıklar geri kazanılacak hem de yeniden kullanıma sunulacak. Hem de çevre temizlenmiş hem de vatandaşlara bilinç kazandırılmış olacak. 6 buçuk milyar ton plastik çöpe atılıyor. Denizler, dağlar her yerde plastik var. Çürümüyor çünkü. Biz bu proje ile aslında hem Karabük'e örnek bir kent olma şansı vermiş hem de çevremizi kullanılabilir hale getirmiş oluyoruz. İnşallah başarılı olacaktır."

"Halk ve çevre sağlığı için önemli bir proje"

Karabük Belediyesi AB Proje Koordinatörü Ersin Özmen de 2020 Yılı Sanayi ve Çevre Altyapısı Programı kapsamında Batı Karadeniz Kalkınma Ajansından (BAKKA) projeyi kazandıklarını anlattı.

Halk ve çevre sağlığı için önemli bir proje olduğunu dile getiren Özmen, "3 milyon 200 bin liralık bir proje. Kalkınma ajansından 2 milyon 500 bin lira destek aldık. Proje kapsamında Karabük Belediyesine piroliz tesisi kuracağız." diye konuştu.

Özmen, tesiste geri dönüşümü olmayan plastik atıkları geri kazanmayı düşündüklerini vurgulayarak, "Geri kazanımla yakıt ve değerli bazı maddelere dönüştüreceğiz. Yakıtı belediye kapsamında kullanacağız. Proje ile farkındalık faaliyetleri de oluşturacağız. Cumhurbaşkanımızın geçen yıl başlattığı 'Sıfır Atık' kampanyasına destek olmak için Karabük halkını bilinçlendirerek sıfır atığa alıştıracağız." ifadesini kullandı.

Konuşmaların ardından Karabük Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Mehmet Kazım Yetik tarafından "Çevre Bilinci ve Atık Yönetimi" başlıklı sunum yapıldı.

Toplantıya, Karabük Belediye Başkan Yardımcısı Seher Berker de katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Kuzu

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