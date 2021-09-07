Karabük'te öğrenciler kendilerine dağıtılan mamalarla sokak hayvanlarını besleyecek

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde yeni eğitim ve öğretim yılının başlamasıyla dersbaşı yapan öğrencilere, sokak hayvanlarını beslemeleri için mama dağıtıldı.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde yeni eğitim ve öğretim yılının başlamasıyla dersbaşı yapan öğrencilere, sokak hayvanlarını beslemeleri için mama dağıtıldı.

Kanuni Ortaokulunu ziyaret eden Safranbolu Kaymakamı Mehmet Türköz, öğrencilere başarı dileyerek sokak hayvanları konusunda bilgi verdi. Daha sonra içinde mama olan paketleri dağıtan Türköz, öğrencilerden oturdukları mahallerde bulunan hayvanları beslemelerini istedi.

Türköz, gazetecilere, öğrencilerin hayvan sevgisini pekiştirmek ve sokak hayvanlarının beslenmesini sağlamak amacıyla sivil toplum örgütleriyle bu tür çalışmalar yaptıklarını anlattı.

Hiçbir zaman sokak hayvanını unutmadıklarını vurgulayan Türköz, "Çocuklarımıza kedi ve köpek maması dağıtarak bulundukları mahallelerde sokaklardaki dostlarımıza ikram etmeleri konusunda kendilerine ricada bulunduk. Bu çalışmayı diğer okullarda da yapacağız." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Özler