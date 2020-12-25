Karabük'te kısıtlamaya saatler kala balıkçılara akın

Karabük'te kısıtlamaya saatler kala balıkçılara akın Karabük'te hafta sonları saat 10.00 ile 17.00 arasında açık olan ancak çarşı merkezinde bulunan balık hali yürüme mesafesine uzak olduğu gerekçesiyle kapalı olacak olan balıkçı tezgahlarında 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlamalarına saatler...

Karabük'te kısıtlamaya saatler kala balıkçılara akın

KARABÜK - Karabük'te hafta sonları saat 10.00 ile 17.00 arasında açık olan ancak çarşı merkezinde bulunan balık hali yürüme mesafesine uzak olduğu gerekçesiyle kapalı olacak olan balıkçı tezgahlarında 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlamalarına saatler kala, vatandaşlar yoğunluk oluşturdu.

Yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle vatandaşlar balıkçı tezgahlarına akın etti. Hafta sonunu evinde geçirecek olan vatandaşlar, mevsim balığı olan sarıkanat ve çinekop ile birlikte hamsiyi tercih ediyor.

56 saatlik hafta sonu kısıtlaması başladığından bu yana Cuma güleri yoğunluk yaşandığını belirten balıkçı esnafı Ersin Sarıhan, "Balık halimiz yerleşim yerleri için yürüme mesafesine uzak olduğu için hafta sonları kapalı oluyor. Restoranımızdan isteğe göre pişmiş ya da pişmemiş olarak paket servis ediyoruz. Hafta sonu kısıtlamaları uygulanmaya başladığından bu yana her cuma günü böyle bir yoğunluk yaşıyoruz. Müşteriler fiyatları biraz yüksek buluyor" dedi.

Balık pazarında genel olarak balıkların kilogram fiyatları; sarıkanat 60 lira, barbun 50 lira, hamsi ve mezgit 30 liradan alıcı buluyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı