Karabük'te kayıp belediye işçisinin cesedi bulundu
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Karabük'te kayıp belediye işçisinin cesedi bulundu

Karabük'te kayıp belediye işçisinin cesedi bulundu
Anadolu Ajansı / Ahmet Özler - Haberler | Güncel

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde kendisinden haber alınamayan belediye işçisinin cesedine ulaşıldı.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde kendisinden haber alınamayan belediye işçisinin cesedine ulaşıldı.

Mehmet Yağız Yıldırım'dan haber alamayan yakınlarının durumu bildirmesi üzerine 16 Haziran'da Bulak Kanyonu'nda arama başlatan polis, AFAD, UMKE ve jandarma ekipleri, dalgıç desteğiyle derede de çalışma yaptı.

Dalgıç ekipleri, suyun içinde buldukları Yıldırım'ın cesedini kıyıya çıkardı.

Olay yeri ve cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Yıldırım'ın cesedi, yaklaşık 100 metrelik kanyondan halat yardımıyla çıkarılarak cenaze nakil aracına alındı.

Evinden 16 Haziran'da ayrılan Safranbolu Belediyesinde görevli Mehmet Yağız Yıldırım'dan (30) haber alamayan yakınlarının durumu bildirmesi üzerine harekete geçen İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yıldırım'ın en son Bulak Kanyonu'ndan sosyal medya hesabında video paylaştığını tespit etmişti.

Polis, AFAD, UMKE ve jandarmanın katılımıyla kanyonda arama başlatan ekipler, Yıldırım'a ait motosiklet ile bazı özel eşyaları bulmuştu.

Karabük'te kayıp belediye işçisinin cesedi bulundu
Karabük'te kayıp belediye işçisinin cesedi bulundu
Karabük'te kayıp belediye işçisinin cesedi bulundu
Karabük'te kayıp belediye işçisinin cesedi bulundu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Özler

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