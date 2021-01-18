Karabük'te kayak merkezinde sezon açıldı
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Karabük'te kayak merkezinde sezon açıldı

18.01.2021 17:55 | Son Güncelleme: 18.01.2021 18:00
Karabük'te kayak merkezinde sezon açıldı

KARABÜK'te kar kalınlığının pistlerde 40 santimetreyi bulduğu Keltepe Kayak Merkezi'nde, kayak sezonu açıldı.

KARABÜK'te kar kalınlığının pistlerde 40 santimetreyi bulduğu Keltepe Kayak Merkezi'nde, kayak sezonu açıldı.

Kent merkezine yaklaşık 30 kilometre uzaklıktaki 2 bin rakımlı Keltepe Dağı'nın zirvesinde yer alan ve geçen yılın başında hizmete giren Keltepe Kayak Merkezi'nde kayak sezonu başladı. 2 bin 400, 2 bin 300 ve bin metrelik 3 pist, 873 metre uzunluğunda telesiyej, 690 metre uzunluğunda 58 askı sandalyesi bulunan teleski ile babylift sistemlerinin yer aldığı tesis bugün itibari ile günübirlik ziyaretçilerini ağırlamaya başladı. Kar kalınlığının pistlerde 40 santime ulaştığı kayak merkezine gelenler kayak yapmanın keyfini çıkardı. 


Karabük'te kayak merkezinde sezon açıldı
Karabük'te kayak merkezinde sezon açıldı
Karabük'te kayak merkezinde sezon açıldı
Karabük'te kayak merkezinde sezon açıldı
Karabük'te kayak merkezinde sezon açıldı
Karabük'te kayak merkezinde sezon açıldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yasin ALDEMİR

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