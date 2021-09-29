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Karabük'te izinsiz kazı yapıldığı öne sürülen mezarlıktaki alan inceleniyor

AA / Ahmet Özler - Haberler | Güncel
Karabük'te izinsiz kazı yapıldığı öne sürülen mezarlıktaki alan inceleniyor

Safranbolu Şehir Mezarlığı'nda 18 Mart'ta izinsiz kazı yapıldığı iddialarının araştırılması amacıyla çalışma başlatıldı.

SAFRANBOLU, KARABÜK (AA) - Safranbolu Şehir Mezarlığı'nda 18 Mart'ta izinsiz kazı yapıldığı iddialarının araştırılması amacıyla çalışma başlatıldı.

Kastamonu Müze Müdürü İsmail Çoban ve ekibi, kazı yapıldığı öne sürülen alanda inceleme yaptı.

Ekipler, daha sonra üstü toprakla örtülü alanı yeniden kazmaya başladı.

İncelemelerin ardından hazırlanacak raporun ilgili kurumlara iletileceği bildirildi.

Safranbolu Şehir Mezarlığı'nda 18 Mart'ta izinsiz kazı iddiaları üzerine Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünce çalışma başlatılmış, mezarlığa gelen ekipler, batı cephesinde foseptik amacıyla açıldığı öne sürülen çukurdan çıkan taşın tarihi eser olup olmadığının belirlenmesi için inceleme yapmıştı.

Polis ve belediye ekiplerinin de önlem aldığı çalışmada, iş makinesiyle taşın etrafı temizlenmişti.

AA / Ahmet Özler - Son Dakika Haberleri
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Haber: Karabük'te izinsiz kazı yapıldığı öne sürülen mezarlıktaki alan inceleniyor - Haberler
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