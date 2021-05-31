Karabük'te iki ayrı trafik kazasında 2 kişi yaralandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Karabük'te iki ayrı trafik kazasında 2 kişi yaralandı

İhlas Haber Ajansı / Rıdvan Bostancı - Haberler | 3. Sayfa

Karabük'te iki ayrı trafik kazasında 2 kişi yaralandı Halk otobüsü ile otomobil çarpıştı Karabük'te meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Karabük'te iki ayrı trafik kazasında 2 kişi yaralandı

Halk otobüsü ile otomobil çarpıştı

KARABÜK - Karabük'te meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre ilk kaza, Karabük - Yenice karayolu Soğuksu mevkiinde meydana geldi. Zeki Çapaklı idaresindeki 78 SA 389 plakalı Tofaş marka otomobil Yenice istikametine seyir halindeyken içinde yolcuların bulunduğu Kenan Gül idaresindeki 78 AL 050 plakalı halk otobüsü ile çarpıştı. Kazada otomobilde yolcu olarak bulunan Cemal Ovaz yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk ekildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Otomobil sürücüsü Çapaklı, yola hatalı çıkış yaptığını iddia ettiği halk otobüsü şoförünü suçlarken, Gül ise otomobil sürücüsünün hızlı olduğunu iddia ederek tartıştılar.

Öte yandan ikinci kaza Karabük-Yenice karayolu Çakmakkaya Tüneli girişinde meydana geldi. Murat Belen idaresindeki 67 DE 786 plakalı Toyota marka otomobil, havanın yağışlı olması nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkara tünel girişine çarptı. Kazada otomobilde sıkışan sürücü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine AFAD, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sıkıştığı yerden çıkartılan yaralı ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken kazalarla ilgili inceleme başlatıldı.

Karabük'te iki ayrı trafik kazasında 2 kişi yaralandı
Karabük'te iki ayrı trafik kazasında 2 kişi yaralandı
Karabük'te iki ayrı trafik kazasında 2 kişi yaralandı
Karabük'te iki ayrı trafik kazasında 2 kişi yaralandı
Karabük'te iki ayrı trafik kazasında 2 kişi yaralandı
Karabük'te iki ayrı trafik kazasında 2 kişi yaralandı
Karabük'te iki ayrı trafik kazasında 2 kişi yaralandı
Karabük'te iki ayrı trafik kazasında 2 kişi yaralandı
Karabük'te iki ayrı trafik kazasında 2 kişi yaralandı
Karabük'te iki ayrı trafik kazasında 2 kişi yaralandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Rıdvan Bostancı

Virajı alamayan otomobil 80 metrelik uçurumdan yuvarlandı: 1 ölü
Virajı alamayan otomobil 80 metrelik uçurumdan yuvarlandı: 1 ölü
Son dakika! İntihar teşebbüsünü izlerken kaza yaptı, yardımına olay yerindeki polisler koştu
Son dakika! İntihar teşebbüsünü izlerken kaza yaptı, yardımına olay yerindeki polisler koştu
Kaburgasında mermi ile yaşıyordu! Otomobilin çarptığı 15 Temmuz gazisi, hayatını kaybetti
Kaburgasında mermi ile yaşıyordu! Otomobilin çarptığı 15 Temmuz gazisi, hayatını kaybetti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ali Babacan Devlet Bahçeli İbrahim Aydemir Bekir Pakdemirli
Magazin Beren Saat Aslı Bekiroğlu İbrahim Tatlıses Barış Murat Yağcı
Spor Enes Ünal Arda Turan Nihat Özdemir Roland Garros Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Karabük'te iki ayrı trafik kazasında 2 kişi yaralandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 31.5.2021 18:15:21. #1.16#

title