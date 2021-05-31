Karabük'te iki ayrı trafik kazasında 2 kişi yaralandı

Karabük'te iki ayrı trafik kazasında 2 kişi yaralandı Halk otobüsü ile otomobil çarpıştı Karabük'te meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Karabük'te iki ayrı trafik kazasında 2 kişi yaralandı

Halk otobüsü ile otomobil çarpıştı

KARABÜK - Karabük'te meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre ilk kaza, Karabük - Yenice karayolu Soğuksu mevkiinde meydana geldi. Zeki Çapaklı idaresindeki 78 SA 389 plakalı Tofaş marka otomobil Yenice istikametine seyir halindeyken içinde yolcuların bulunduğu Kenan Gül idaresindeki 78 AL 050 plakalı halk otobüsü ile çarpıştı. Kazada otomobilde yolcu olarak bulunan Cemal Ovaz yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk ekildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Otomobil sürücüsü Çapaklı, yola hatalı çıkış yaptığını iddia ettiği halk otobüsü şoförünü suçlarken, Gül ise otomobil sürücüsünün hızlı olduğunu iddia ederek tartıştılar.

Öte yandan ikinci kaza Karabük-Yenice karayolu Çakmakkaya Tüneli girişinde meydana geldi. Murat Belen idaresindeki 67 DE 786 plakalı Toyota marka otomobil, havanın yağışlı olması nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkara tünel girişine çarptı. Kazada otomobilde sıkışan sürücü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine AFAD, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sıkıştığı yerden çıkartılan yaralı ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken kazalarla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Rıdvan Bostancı