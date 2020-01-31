Karabük'te hayvan barınağı ve hayvan hastanesi yapılıyor

31.01.2020 13:06 | Son Güncelleme: 31.01.2020 13:12

Karabük'te, Türkiye'nin en modern ve gelişmiş hayvan hastanelerinden birinin inşa edildiği, hastanede ileri teknoloji ürünü cihazlarla hizmet verileceği bildirildi.

Karabük Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamada, belediyenin ihtiyaçlara cevap vermeyen mevcut hayvan barınağı yerine, Türkiye'nin en ileri teknolojiye sahip barınağını ve hayvan hastanesini inşa ettiği kaydedildi.

Karabük-Yenice Yolu üzerinde yapımı devam eden barınağın 150 hayvan kapasiteli olacağı belirtilen açıklamada, yaralı ve hasta sokak kedilerinin bakımı için de 20'şer kedi kapasiteli iki kedi evi inşa edileceği bildirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, "Türkiye'nin en modern tesislerinden birini inşa ediyoruz. Barınağımızda sokak hayvanlarının beslenmeleri ve bakımları yapılacak. Ayrıca röntgen cihazından ultrasona kadar en ileri teknolojinin tüm ürünlerinin bulunduğu hayvan hastanemizde, sokak hayvanlarına ve imkanları kısıtlı olan vatandaşlarımızın hayvanlarına hizmet vereceğiz. Tesisimiz, hayvan haklarının en ileri seviyede olduğu ülkelerdeki emsallerinden farklı olmayacak." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA