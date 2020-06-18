Karabük'te dolu yağışı bin 470 dekarlık alana zarar verdi
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Karabük'te dolu yağışı bin 470 dekarlık alana zarar verdi

Karabük'te dolu yağışı bin 470 dekarlık alana zarar verdi İl Tarım ve Orman Müdürü Ayvalık, çiftçinin zarar gören arazilerini inceledi Karabük İl Tarım ve Orman Müdürü Çetin Ayvalık, dün köylerde etkili olan dolu yağışının zarar verdiği bin 470 dekarlık alandaki arazilerde tespit ve...

18.06.2020 19:05 | Son Güncelleme: 18.06.2020 19:42

Karabük'te dolu yağışı bin 470 dekarlık alana zarar verdi

İl Tarım ve Orman Müdürü Ayvalık, çiftçinin zarar gören arazilerini inceledi

KARABÜK - Karabük İl Tarım ve Orman Müdürü Çetin Ayvalık, dün köylerde etkili olan dolu yağışının zarar verdiği bin 470 dekarlık alandaki arazilerde tespit ve incelemelerde bulundu.

Karabük'ün köylerinde dün akşam saatlerinde aniden bastıran ve oldukça etkili olan dolu ile sağanak yağış dolayısıyla çok sayıda ekili arazi ve ürünler zarar görmüştü. İl Tarım ve Orman Müdürü Çetin Ayvalık, beraberindeki Ziraat Odası Başkanı Hasan Benlioğlu ve Demirciler Köyü Muhtarı Hayrettin Soylu ile birlikte çiftçileri dolaşarak zarar gören ekili arazileri ve ürünleri yerinde inceledi.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan İl Tarım ve Orman Müdürü Çetin Ayvalık, Haziran ayı itibariyle yoğun bir yağış periyodiği içerisine girildiğini belirterek, artık dengeli bir yağış rejimini arzu ettiklerini söyledi.

Ayvalık, Bolkuş mevkiinden başlayarak Şenler, Sipahiler, Demirciler ve Kahyalar köylerinde etkili olan dolu ve sağanak yağışın bin 470 dekarlık araziyi etkilediğini açıklayarak, "Toplamda il genelinde bin 470 dekar bir alanda arkadaşlar sabah itibariyle arazideler. Tespit yaptılar. Bin 470 dekarlık bir alanda biz etkilenme gördük. Sebze alanlarının çoğunda zarar var. Üreticilerimize tavsiyelerde bulunuyoruz. Yapmış olduğumuz önlenebilecek durumlarda ilaçlama tavsiyeleri yapıyoruz. Yapmış olduğumuz tespitleri Ankara'ya göndereceğiz. Üreticilerimizin yaralarını sarmak için her türlü imkanlarımızı kullanmaya çalışacağız" diye konuştu.

Üreticilere bundan sonraki ürünlerini kurtarabilmeleri açısından fasulye tarlalarından yeniden ekimleri tavsiye ettiklerini vurguladı.

Çiftçilere geçmiş olsun dileklerini ileten Ziraat Odası Başkanı Hasan Benlioğlu, "Allah bu tür afetlerden korusun. Burada yapacak bir şey yok. Allah'tan gelen bir şey ama burada yüzde 80 civarında bir hasar var. Elimizden gelen gayreti göstereceğiz" ifadelerini kullandı.

Karabük'te dolu yağışı bin 470 dekarlık alana zarar verdi

Kaynak: İHA

Manşet

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