Karabük'te direğe çarpan kamyonetin sürücüsü öldü
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Karabük'te direğe çarpan kamyonetin sürücüsü öldü

Karabük'te direğe çarpan kamyonetin sürücüsü öldü
Anadolu Ajansı / Orhan Kuzu - Haberler | Güncel

Karabük'ün Yenice ilçesinde direğe çarpan kamyonetin sürücüsü hayatını kaybetti.

Karabük'ün Yenice ilçesinde direğe çarpan kamyonetin sürücüsü hayatını kaybetti.

Erdal Yıldız (35) idaresindeki 67 AAT 651 plakalı kamyonet, Karabük-Yenice kara yolunda direğe çarptı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık personeli, yaptığı incelemede sürücünün öldüğünü belirledi.

Ekiplerce sıkıştığı yerden çıkarılan Yıldız'ın cenazesi, Yenice Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Karabük'te direğe çarpan kamyonetin sürücüsü öldü
Karabük'te direğe çarpan kamyonetin sürücüsü öldü
Karabük'te direğe çarpan kamyonetin sürücüsü öldü
Karabük'te direğe çarpan kamyonetin sürücüsü öldü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Kuzu

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