Devrilen hafif ticari araçtaki 3 kişi yaralandı

Karabük'te hafif ticari aracın devrilmesi sonucu yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Ankara istikametinden Karabük'e gelen Özcan Ö'nün kullandığı 78 SS 072 plaklı hafif ticari araç, Hamzalar mevkisinde devrildi.

Yaklaşık 50 metre sürüklenen araç, yoldan çıkarak toprak zeminde durabildi.

Kazada, araçta bulunan 3 kişi yaralandı.

Yaralılar, durumun bildirilmesi üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Özler