Karabük'te çeltik hasadı yapıldı KARABÜK'te yaklaşık 450 dekar alanda ekimi yapılan Osmancık çeltiğinin hasadı başladı.

KARABÜK'te yaklaşık 450 dekar alanda ekimi yapılan Osmancık çeltiğinin hasadı başladı. Karabük İl Tarım Müdürü Çetin Ayvalık, Osmancık çeltiğinin hasadının yapıldığını, dönümden 850 kilo verim beklediklerini söyledi.

Karabük Ovacık yolu Soğanlı Çayı kenarında yaklaşık 450 dekar alanda ekimi yapılan Osmancık çeltiğinin hasadı başladı. Karabük'ün en büyük çeltik üreticisi olan Halit Gömeç tarafından bölgede 300 dekar alanda çeltik ekimi yapıldı. Biçerdöverle hasadı yapılan pirincin kurutma işlemi de 10 ton kapasiteli tahıl kurutma ve temizleme makinesi ile yapılıyor.

'DÖNÜM BAŞINA 850 KİLOGRAM ÜRÜN BEKLİYORUZ'300 dekarlık alanda ekim yaptıklarını ifade eden Halit Gömeç, "Diğer arkadaşlarla beraber Karabük genelinde 450 dekar alanda pirinç ekim yaptık. Bu yıl dönüm başına yaklaşık 850 kilogram ürün bekliyoruz Osmancık çeşidinde. Diğer ürünlerde biraz daha fazla olabilir. Hasat oldukça neticesi ortaya çıkacak" dedi. Karabük İl Tarım ve Orman Müdürü Çetin Ayvalık, 450 dekarlık bir alanda 5 üretici tarafından çeltik ekimi yapıldığını belirterek, "Verimli bir yıl geçirmemiz ve bol ürünlü bir sezon olması bizi çok sevindirdi. Luna, Osmancık ve Vasko çeşitlerimiz mevcut. Osmancık çeşidinin hasadı yapıldı. Burada dönüm başına 850 kilogram bir verim bekliyoruz. Toplamda 450 tonluk bir ürün elde etmeyi bekliyoruz. Ülke geneline baktığımız zaman bu ülke ortalamasının üstünde bir verim. Biz üreticilerimizin ne şekilde yanlarında olabiliriz konusunda bir araya geldiğimizde gelecek üretim sezonu için kendilerine tohumluk çeltik verme kararı aldık. Bu konuda girişimlerimizi yaptık ve proje hazırladık. Projemiz de kabul gördü. Gelecek üretim sezonunda yüzde 50 destekli üretim tohumluklarını bizler tedarik edeceğiz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yasin ALDEMİR