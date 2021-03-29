Karabük'te "57. Kütüphane Haftası" törenle kutlandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Karabük'te "57. Kütüphane Haftası" törenle kutlandı

Anadolu Ajansı / Orhan Kuzu - Haberler | Kültür Sanat
Karabük'te '57. Kütüphane Haftası' törenle kutlandı

Karabük'te 57. Kütüphane Haftası etkinlikleri kapsamında tören düzenlendi.

Karabük'te 57. Kütüphane Haftası etkinlikleri kapsamında tören düzenlendi.

Zübeyde Hanım İl Halk Kütüphanesi konferans salonunda düzenlenen törende konuşan Karabük Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanı Mustafa Cünük, bu yıl Kütüphane Haftası'nın "Çağları aşan söz" temasıyla kutlandığını söyledi.

Kütüphanenin herkese açık olduğunu dile getiren Cünük, "Kütüphaneden yararlanmak isteyenler burada ellerini dokunabilecekleri 60 bin matbu kitaba ulaşabileceklerdir. Kütüphanemiz üyesi olan öğrencilerimiz, akademisyenlerimiz ve çalışanlarımız, istedikleri her yerden kütüphanemizdeki 24 bin elektronik kitaba, 37 bin elektronik dergiye ve 1 milyonun üzerinde bilimsel materyale ulaşım sağlayabilmektedir." diye konuştu.

Zübeyde Hanım İl Halk Kütüphanesi Müdürü Hülya Özgün de büyük alimlerin, düşünürlerin, şair ve yazarların hepsinin Türk halkı için yüzyılları aşan çok değerli eserler bıraktığını söyledi.

Kütüphanelerin bırakılan eserleri muhafaza etmek için en özel yerlerden biri olduğunu belirten Özgün, "Okuyan, öğrenen, düşünen ve öğreten neslin varlığı, cumhuriyet kazanımlarının temel dayanağını oluşturur. Toplumsal hayatımızı temellendirecek ana ögenin bilgi oluşu, Cumhuriyetimizin, Türkiye'mizin Atatürk ile özdeşleşen geleceğini yansıtır. Cumhuriyet kenti Karabük, nüfusa oranla kütüphaneden yararlanan kişi sayısı olarak her zaman ilk 10 şehir arasında yerini korumaktadır." şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından müzik dinletisi ile sıra dışı okurlar belgeseli gösterimi yapıldı.

Vali Yardımcısı Ertuğrul Aslan tarafından en çok kitap okuyanlara ödülleri verilmesinin ardından program sona erdi.

Programa, Karabük Belediye Başkan Yardımcı Seher Berker, kurum müdürleri, öğretmenler, aileler ve öğrenciler katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Kuzu

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mahir Ünal İhsan Yavuz Süleyman Soylu Mustafa Şentop Numan Kurtulmuş
Magazin Sezen Aksu Demet Akalın Burcu Biricik Farah Zeynep Abdullah
Spor Erol Bulut Hakan Kutlu Şenol Güneş Burak Yılmaz Nihat Özdemir
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Abd Ali Koç
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Karabük'te "57. Kütüphane Haftası" törenle kutlandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.3.2021 17:40:40. #1.16#
title