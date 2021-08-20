26. Sosyal Yaşam Merkezi'nin temeli atıldı
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26. Sosyal Yaşam Merkezi'nin temeli atıldı

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

Karabük Belediyesince 26. Sosyal Yaşam Merkezi'nin temeli Yeşil Mahalle'de törenle atıldı.

Karabük Belediyesince 26. Sosyal Yaşam Merkezi'nin temeli Yeşil Mahalle'de törenle atıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, törende konuşan Belediye Başkanı Rafet Vergili, sosyal yaşam merkezlerinin mahallelere can kattığını bildirdi.

Bu merkezlerde İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İl Müftülüğü ve diğer müdürlüklerle zaman zaman eğitim kursları düzenlediklerini aktaran Vergili, "Bazılarında kreşlerimiz var. Birkaç sosyal yaşam merkezi daha yaptıktan sonra Karabük'ün bu konudaki eksiğini tamamlamış olacağız." ifadesini kullandı.

Törene, Belediye Başkan Yardımcısı Seher Berker, İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ, İl Genel Meclisi Başkanı Ahmet Sözen, kurum müdürleri, il genel ve belediye meclis üyeleri, sivil toplum kuruluşları ve siyasi partilerin başkan ve yöneticileri, muhtarlar ve mahalle sakinleri katıldı.

26. Sosyal Yaşam Merkezi'nin temeli atıldı
26. Sosyal Yaşam Merkezi'nin temeli atıldı
26. Sosyal Yaşam Merkezi'nin temeli atıldı
26. Sosyal Yaşam Merkezi'nin temeli atıldı
26. Sosyal Yaşam Merkezi'nin temeli atıldı
26. Sosyal Yaşam Merkezi'nin temeli atıldı
26. Sosyal Yaşam Merkezi'nin temeli atıldı
26. Sosyal Yaşam Merkezi'nin temeli atıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı

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