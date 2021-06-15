KARABÜK İNCE: TÜRKİYE'NİN NE ÇIKARI OLDU BU GÖRÜŞMEDEN

MEMLEKET Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Biden'ın görüşmesiyle ilgili yaptığı değerlendirmede, "Türkiye'nin ne çıkarı oldu bu görüşmeden?? diye sordu.

MEMLEKET Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Biden'ın görüşmesiyle ilgili yaptığı değerlendirmede, "Türkiye'nin ne çıkarı oldu bu görüşmeden?? diye sordu.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Karabük'te partisinin il başkanlığının açılışına katıldı. Parti binası önündeki Karabük Kemal Güneş Caddesi üzerinde toplanan vatandaşlara hitap eden İnce, "2 günde dolar 20 kuruş arttı. Biden ile görüşmeden önce, görüşmeden sonra 20 kuruş, 20 kuruş ne biliyor musunuz? 20 kuruşun artması demek 90 milyarın artması demek. Rahmetli Ecevit, Bill Clinton ile görüşürken bir fotoğraf yayınladılar. Eğiliyormuş gibi alık bir fotoğraf. Troller yıllarca o fotoğrafla dalga geçtiler. Biz aynısını yapmayacağız. Şimdi de sosyal medya da bir fotoğraf var. Erdoğan ile Biden'ın ama biz ucuz işlere bakmayız öyle bir fotoğraf üzerinden siyaset yapmayız. Ama Karabük'ten sesleniyorum. Türkiye'nin ne çıkarı oldu bu görüşmeden? Örneğin parasını verdiğimiz S-400'leri kullanabilecek miyiz? Yoksa S-400'lerin anahtarını Biden'a Amerika'ya teslim ettin mi? Parasını verdiğimiz F-35'leri alacak mıyız almayacak mıyız? Türkiye'yi, Afganistan'a ve Ukrayna'ya jandarma yaptın mı yapmadın mı? Biz Kabil havaalanını korumak için askerimizi oraya gönderip para mı kazanacağız? Biz Amerika'nın jandarması mıyız?? dedi.

İnce, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Biden arasındaki görüşme hakkında değerlendirmelerine şöyle devam etti:

"Ey milliyetçiler ey muhafazakarlar size sesleniyorum, biz Amerika'nın jandarması mıyız? Biden ile görüşmende ey Biden, PYD'ye PKK'ya YPG'ye silah vermeye devam edecek misin? dedin mi demedin mi? Karşılığında hangi cevabı aldın? Bunları soruyoruz biz bunları öyle fotoğraf üzerinden siyaset yapmıyoruz. Biden ile görüşmende mavi vatandan vazgeçtin mi geçmedin mi? Ege'den vazgeçtin mi geçmedin mi? Bunları soruyorum. Filistin ile İsrail arasındaki arabuluculuğu Türkiye Sisi'ye devretti mi devretmedi mi? Bunları soruyorum. ABD'nin hemen Trakya'da burnumuzun dibinde Dedeağaç'ta üs kurmasına sesini çıkardın mı çıkarmadın mı? Sana bunları soruyorum.?

Konuşmasından sonra partililerle birlikte kurdele kesip parti binasını açan Muharrem İnce, ardından esnafı ziyaret etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı