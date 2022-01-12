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Karabağlarlı amatör kulüplerine spor malzemesi desteği

Karabağlarlı amatör kulüplerine spor malzemesi desteği
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Gençlik ve Spor Bakanılığı tarafından amatör kulüpleri desteklemek amacıyla sağlanılan spor malzemeleri, Karabağlar ilçesinde sahiplerine ulaştı.

KARABAĞLAR, İZMİR (İHA) - Gençlik ve Spor Bakanılığı tarafından amatör kulüpleri desteklemek amacıyla sağlanılan spor malzemeleri, Karabağlar ilçesinde sahiplerine ulaştı.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun, Türk sporunun bel kemiği olarak adlandırdığı amatör spor kulüplerini desteklemek amacıyla sağladığı spor malzemeleri, Karabağlar ilçesinde sahiplerine ulaştı. Düzenlenen programa İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Tanıtım ve Medya Başkanı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, AK Parti İzmir Milletvekili Cemal Bekle, Karabağlar Kaymakamı Cemil Özgür Öneği, Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür, MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin, Karabağlar Amatör Spor Kulüpleri Birliği Başkanı Sayın Cihan DEMİR ve siyasi parti ilçe temsilcileri yer aldı.

Takdim töreninde konuşan İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, "Gençlere yatırım, ülkenin geleceğine yatırımdır. İzmirliler için spor alanları ve spor malzemesi anlamında olabildiğince yatırım yapmaya çalışıyoruz" ifadelerine yer verdi. Karabağlar Kaymakamı Cemil Özgür Öneği ise konuşmasında, amatör kulüplere Bakanlık tarafından sağlanan destek ve katkıların, özellikle fırsatlara erişimi kısıtlı çocuklar ve gençler için büyük önem arz ettiğine değinerek, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın spora ve sporcuya verdiği değer neticesinde, Bakanlığımızca sağlanan imkanların ulaştırılmasında emeği geçen herkese şükranlarını sunuyorum" dedi. - İZMİR

Karabağlarlı amatör kulüplerine spor malzemesi desteği

Karabağlarlı amatör kulüplerine spor malzemesi desteği

Karabağlarlı amatör kulüplerine spor malzemesi desteği

Karabağlarlı amatör kulüplerine spor malzemesi desteği

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