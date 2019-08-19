Karabağlar'da başlayan orman yangını devam ediyor

19.08.2019 17:08

İzmir'in Karabağlar ilçesinde dün başlayan, Menderes ve Seferihisar ilçelerine sıçrayan yangın, Beyler Mahallesi'ne yaklaştı.

Rüzgarın etkisiyle kontrol altına alınamayan ve bir günü aşkın süredir devam eden yangına 13 helikopter ve 92 arazöz müdahale ediyor.

Seferihisar'da Beyler Mahallesi sınırına kadar dayanan yangın nedeniyle vatandaşların tedirgin bekleyişi sürüyor.

Mahalle sakinlerinden Elvan Eğridere, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ormanların yanmasından dolayı büyük üzüntü duyduklarını belirterek "Köyümüze de gelirse hiçbir şeyimiz kalmayacak. Evlerimiz de yanacak. Biz de bir şey almadan gideceğiz. Rüzgarın etkisiyle gelir gibi duruyor." dedi.

Yusuf Tekelioğlu da daha önce bu büyüklükte bir yangın görmediklerini devletin bütün imkanlarıyla yangını söndürmek için seferber olduğunu ifade etti.

Tekelioğlu, "Helikopterler sabah 6'dan beri çalışıyor. Fakat rüzgarın zaman zaman yön değiştirmesi ve arazinin engebeli olmasından dolayı yangın maalesef önlenememiş durumda. Şu anda kızılçam ormanlık alanlar yandı. Yangın zeytinlik alanlara sıçramak üzere." diye konuştu.

Kaynak: AA