Karabağlar Belediyesi'nin faaliyet raporu kabul edildi Başkan Selvitopu, kentin değişim ve dönüşümünün devam ettiğini vurguladı.

Karabağlar Belediyesi'nin 2019 yılı faaliyet raporu ve bütçe kesin hesap cetvelleri,meclis toplantısında kabul edildi. Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, ilçenin değişim ve dönüşümünü hızlandırmak; kente ekonomik değer kazandırmak için çalıştıklarını vurgulayarak, "Karabağlar'daki 500 bin insanımızın yaşam standartlarını artırmaya kararlıyız" dedi.

Karabağlar Belediye Meclisi'nin temmuz ayı üçüncü birleşimi, ana hizmet binasındaki meclis salonunda yapıldı. Koronavirüs önlemleri kapsamında gerçekleştirilen ve CHP İlçe Başkanı Mehmet Türkbay'ın da izlediği toplantının ana gündemini, 2019 yılı faaliyet raporu ve kesin hesap cetveli oluşturdu. Görüşmeler başlamadan önce Başkan Selvitopu koltuğunu, Meclis Başkanvekili Mehmet Aydoğan'a bıraktı. Belediyenin 2019 yılında yaptığı çalışmalar ve projeleriyle ilgili görüntülü sunumun ardından, CHP Grup Başkanvekili Zafer Levent Yıldır'la AK Parti Grup Sözcüsü Serap Eyce, partilerinin görüşlerini açıkladı. Meclis üyeleri de kişisel değerlendirmelerini aktardı.

TEK TEK YANITLADI

Daha sonra kürsüye gelen Başkan Selvitopu, meclis üyelerinin soru ve eleştirilerine tek tek yanıt verdi. İlçe sınırları oluşturulurken yeterince inceleme yapılmaması nedeniyle bugün birçok sıkıntı yaşandığına dikkat çeken Başkan Selvitopu, "Bugün, 'bütçe neden düşük?' dediğimiz zaman konu dönüp dolaşıp o sınırların oluşumuna geliyor. Ne yazık ki İller İdaresi Yasası'ndaki kriterlerin hiç biri göz önüne alınmamıştır" dedi.

Belediyenin temel gelirlerinden emlak vergilerinin, plansız gelişen alanlarda düşük kaldığını anlatan Başkan Selvitopu, şu örneği verdi:

"Buralarda değerlendirmeler ilk başlarda, 'yurttaşlarımız dar gelirli, biraz düşük belirleyelim' mantığıyla yapılmış. Ancak şimdi herhangi bir kamulaştırma ya da benzer davada, emlak değerleriyle yargının belirlediği değerler arasında uçurum oluşuyor. Örneğin bir yerin emlak değeri 100 lira iken siz 700 liradan kamulaştırma yapmak zorunda kalıyorsunuz. Son yasa değişikliğiyle 'emlak değeri en fazla yüzde 50 artırılabilir' denildi. Ancak bu da yetersiz kaldı. Bu nedenle sadece 2019'daki kaybımız 22 milyon lira oldu. Meclis üyesi arkadaşlarımız eleştiri yaparken, bunu dikkate almalılar. Biz yurttaşlarımızdan fazla vergi alalım, emlak değerlerini 700 lira yapalım derdinde değiliz. Ama hiç olmazsa 500 lira yapalım. Bence bu artışlar, ilgili uzman kişilerin katıldığı komisyonlar aracılığıyla yapılabilirdi."

'LİMİT DIŞI BORÇLANMADIK'

Başkan Selvitopu, bütçe sıkıntısının aşılması için zaman zaman borçlanmaya gidildiğine dikkat çekerek, "Göreve geldiğimden bu yana limit dışı borçlanma yapmadım. Yani, her yıl gerçekleşen bütçenin yüzde 10'u kadar borçlanıyoruz. Borç miktarın önemli bir bölümünü vergi, SGK primleri gibi devlete olan borçlarımız oluşturuyor" dedi.

Faiz giderlerinin de, geçen yıllar İller Bankası'nın yaptığı kesintilerden kaynakladığını belirten Başkan Selvitopu, "Devlet, ödeneklerimizi keserken faizlerini de aldı. Biz kalkıp da başka yere ödemedik" diye konuştu.

BÜYÜK PROJELERİN HALİ ORTADA!

Uçuk kaçık projeler peşinde koşmadığını vurgulayan Başkan Selvitopu, şunları söyledi:

"Büyük projeler diye sunulanların bu ülkede sonradan ne hale geldiğini biliyoruz. Sonra bunların dönüp dolaşıp halka, devlet bütçesine fatura edildiğini biliyoruz. Yaptığınız işin topluma halka faydası olması gerekir. Biz belediyeyiz görevimiz belli. Yatırımcıyı teşvik etmek için uğraşıyoruz. Kent bütününde plan revizyonlarını yapan tek belediyeyiz. Bunları yaparak yatırımcının önünü açmaya çalıştık. Temel amacımız kentteki değişimi dönüşümü hızlandırmak ve Karabağlar'a ekonomik, ticari değer kazandırmak. Karabağlar, kültür merkezleri, nikah salonları, pazaryerlerine muhtaç. Yaptığımız çalışmalarla ilçenin önünü açıyoruz. "

METRODAN PARKLARA…

İzmir Büyükşehir Belediyesi'yle, metronun Karabağlar'ın tamamını kucaklayacak şekilde geçmesi ve ilçedeki ana ulaşım akslarının açılması konusunda çalıştıklarını vurgulayan Başkan Selvitopu, Osman Aksüner ve Aşık Veysel mahallelerinin kentsel dönüşümüyle ilgili bakanlığa sundukları projeye onay beklediklerini hatırlattı.

Uzundere'de yaşama geçirilecek üniversitenin ilçenin sosyal ve ekonomik gelişimine önemli katkı sunacağına dikkat çeken Başkan Selvitopu, askeri alanın boşaltılması durumundaPoligon Deresi'nin de rekreasyon alanı olması gerektiğini yineledi.

İlçede yenilenen parkları vatandaşların yoğun olarak kullandığını söyleyen Başkan Selvitopu, hizmetleri tüm mahallelere eşit ve adil bir şekilde vermeye özen gösterdiklerini vurguladı.

Kadın sığınma eviyle ilgili yeri belirlediklerini ancak uygulamada yaşanan sıkıntılar nedeniyle beklediklerine dikkat çekti. Geçen yıllarda 850 sokağın tamamını yenilediklerini, son olarak asfalt kazıma makinesini belediye olanaklarıyla Karabağlar'a kazandırdıklarını hatırlattı. Çöp toplama işini de modernleştirdiklerini söyledi.

Belediyenin yaptığı her çalışmayı mutlaka yerinde görüp süreci yakından takip ettiğini vurgulayan Başkan Selvitopu, "Karabağlar'ın neresinde ne yapılıyor derseniz, tek tek bilirim. Çünkü Karabağlar'a hizmet için buradayım" dedi.

Başkan Selvitopu'nun konuşmasının ardından seçimlere gidildi. 2019 yılı faaliyet raporu ve kesin hesap cetvelleri, oy çokluğuyla kabul edildi.

Kaynak: Bültenler