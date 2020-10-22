"Karabağ sorunu diplomatik yollarla çözülmez" diyen Paşinyan'ın Dışişleri Bakanı müzakere yaparak ateşkes istiyor
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"Karabağ sorunu diplomatik yollarla çözülmez" diyen Paşinyan'ın Dışişleri Bakanı müzakere yaparak ateşkes istiyor

22.10.2020 12:11 | Son Güncelleme: 22.10.2020 13:32

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Karabağ sorununun diplomatik yollarla çözülemeyeceğini belirtip vatandaşlarını silahlanmaya çağırırken, Paşinyan'ın Dışişleri Bakanı Zograb Mnatsakanyan ise tam tersi yol izleyerek sorunun müzakere yoluyla çözüleceğini açıkladı.

Ermenistan ordusunun Azerbaycan'ın sivil yerleşim yerlerini vurmasıyla birlikte başlayan çatışmalar 26'ncı gününe girdi. 2 kez ateşkes ihlal eden Ermenistan sivil yerleşim yerlerini hedef almaya devam ederken, Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından son yapılan açıklamada,sabah saatlerindeSiyezen'e 3, Gebele'ye 2 ve Kürdemir'e 1balistik füze atıldığı bildirildi.

Füzelerin sivilleri hedef aldığı açıklanırken, can kaybının yaşanmadığı bildirildi. Bu saldırıların Paşinyan'ın "Karabağ sorunu diplomatik yollardan çözülmez" açıklamasından sonra yapılması da dikkatlerden kaçmadı.

"KARABAĞ SORUNU GÖRÜŞMELER YOLUYLA ÇÖZÜLEMEZ"

İki ülke arasındaki çatışmaların müzakere yoluyla çözülmesi için girişimlerde bulunulurken, Paşinyan'ın açıklamaları bu durumu zorlaştırıyor. Paşinyan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Karabağ ihtilafının şu andan itibaren görüşmeler yoluyla çözüme kavuşturulmasının şansı yok. Bu durum daha çok uzun süre bu şekilde devam edecek. Azerbaycan'ın istediği bizim için kabul edilemez. Bizim taleplerimizi de onlar asla yerine getirmez" ifadelerini kullandı.

"GÖNÜLLÜ BİRLİKLER OLUŞTURULMASI İÇİN TALİMAT VERDİM"

Ermenileri silahlanmaya çağıran Paşinyan, "Karabağ ihtilafına kesin çözüm için tüm Ermenistan halkının savaşmaktan başka çaresi yok. Ermenistan çapında tüm yerel yönetimlere cepheye gönderilmek üzere gönüllü birlikler oluşturmaya başlamaları talimatı verdim" dedi.

'Karabağ sorunu diplomatik yollarla çözülmez' diyen Paşinyan'ın Dışişleri Bakanı müzakere yaparak ateşkes istiyor

PAŞİNYAN'IN DIŞİŞLERİ BAKANI MÜZAKEREYLE ATEŞKES YAPMAK İSTİYOR

Paşinyan savaş açıklamaları yaparken, Ermenistan Dışişleri Bakanı Zograb Mnatsakanyan Karabağ sorununun Minsk grubu çerçevesinde müzakere yoluyla çözüleceğini açıklamıştı. Bu açıklamanın ardından Ermenistan Dışişleri Bakanı Mnatsakanyan ve Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov Moskova'ya giderek Sergei Lavrov ile ayrı arı görüşme gerçekleştirdi.

BAKANLAR ABD ZİYARETİ YAPACAK

İki bakanın cuma günü de ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile görüşmesi bekleniyor. Görüşmede diplomatik çözüm ve ateşkes seçenekleri tekrar değerlendirilecek.

'Karabağ sorunu diplomatik yollarla çözülmez' diyen Paşinyan'ın Dışişleri Bakanı müzakere yaparak ateşkes istiyor
'Karabağ sorunu diplomatik yollarla çözülmez' diyen Paşinyan'ın Dışişleri Bakanı müzakere yaparak ateşkes istiyor

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