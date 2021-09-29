Karabağ şehit ve gazilerinin çocukları Sivas'a emanet - Haberler
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Karabağ şehit ve gazilerinin çocukları Sivas'a emanet

İhlas Haber Ajansı / Mustafa Koçyiğit - Haberler | Güncel

Karabağ şehit ve gazilerinin çocukları Sivas'a emanet Azerbaycan Karabağ savaşında şehit ve gazi olan askerlerin çocukları Sivas Cumhuriyet Üniversitesinde burslu olarak eğitim- öğretime başladı Azerbaycan Karabağ savaşında şehit ve gazi olan askerlerin çocukları Sivas Cumhuriyet...

SİVAS (İHA) - Karabağ şehit ve gazilerinin çocukları Sivas'a emanet

Azerbaycan Karabağ savaşında şehit ve gazi olan askerlerin çocukları Sivas Cumhuriyet Üniversitesinde burslu olarak eğitim- öğretime başladı

SİVAS - Azerbaycan Karabağ savaşında şehit ve gazi olan askerlerin çocukları Sivas Cumhuriyet Üniversitesinde burslu olarak eğitim-öğretime başladı.

2020 yılının Kasım ayında Sivas Cumhuriyet ÜniversitesiRektörü Prof. Dr. Alim Yıldız ve Türkiye-Azerbaycan İş Adamları ve Sanayiciler Birliği Başkanı Hüseyin Büyükfırat'ın ortak girişimleriyle Karabağ şehit ve gazi çocuklarının Üniversite de eğitim alması için çalışmalar başlatılmıştı. Çalışmaların neticelenmesiyle 25 şehit ve gazi çocuğu Sivas Cumhuriyet Üniversitesine kayıt yaptırarak eğitim-öğretim hayatlarına başladılar.

"Bütün masrafları karşılanacak"

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Uluslararası Öğrenciler Ofisi Koordinatörü Doç. Dr. Yusuf Yıldırım; "Yaklaşık 25 Azeri öğrenci Üniversitemizin farklı bölümlerine kayıtlarını yaptırdı. Üniversitemizin ve TÜİB'in burslu öğrencileri arasında yer alacak bu öğrencilerin eğitim-öğretim hayatları boyunca bütün masrafları karşılanacak. Üniversitemize kayıt yaptıran öğrencilerin, bölümlerini başarılı bir şekilde bitirerek kendi ülkelerine dönmelerini sağlayacağız. Öğrencilere bu imkanın verilmesi hususunda başta Rektörümüz Prof. Dr. Alim Yıldız hocamıza ve Türkiye - Azerbaycan İş Adamları ve Sanayiciler Birliği Başkanı Sayın Hüseyin Büyükfırat Bey'e teşekkür ediyoruz. Hayırlı uğurlu olsun" dedi.

"Türkiye'yi güzel bir şekilde tanıtmak istiyorum"

Kayıt yaptıran öğrencilerden Şehit Hikmet Seferov'un oğlu Azer Seferov; "Şehitlerimizin ve gazilerimizin evlatları, Sivas'ta çeşitli bölümlerde okuma imkanı buldu. Allah bütün şehitlerimize rahmet eylesin. Sivas Cumhuriyet Üniversitesini herkese tavsiye ederim" diye konuştu.

Öğrenci Sultan İbişov ise, "Sivas Cumhuriyet Üniversitesi ve TÜİB'in iş birliği sayesinde Azerbaycanlı şehit ve gazi yakınlarının bu üniversitede eğitim alacak olmasında emeği geçen herkese teşekkür ederim. Azeri bir vatandaş olarak burada eğitim aldıktan sonra memlekete geri dönüp kardeş ülke olan Türkiye'yi güzel bir şekilde tanıtmak istiyorum. Yabancı öğrencilerin Sivas Cumhuriyet Üniversitesinde eğitim almalarını öneriyorum. Ben de öğrencisi olduğum için memnuniyet duyuyorum" ifadelerini kullandı.

Karabağ şehit ve gazilerinin çocukları Sivas'a emanet

Karabağ şehit ve gazilerinin çocukları Sivas'a emanet

Karabağ şehit ve gazilerinin çocukları Sivas'a emanet

Karabağ şehit ve gazilerinin çocukları Sivas'a emanet
İhlas Haber Ajansı / Mustafa Koçyiğit - Son Dakika Haberleri
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