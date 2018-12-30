Karabağ, Aday Adaylıktan Çekildi

Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı aday adaylığından çekildiğini açıkladı.

Yerel seçimlerde İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı aday adayı olan Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ, yaptığı yazılı açıklamada, "İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığı için kendi isteğimle, gördüğüm lüzum üzerine aday adaylığımı çekiyorum. Bu zamana kadar yanımda olarak bana destek veren herkese sonsuz teşekkür ederim" ifadelerine yer verdi. - İZMİR

Kaynak: İHA