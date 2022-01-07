BANAZ, UŞAK (AA) - Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Uşak-Banaz-Afyonkarahisar yolunun 50-52. kilometrelerinde hızlı tren hattı köprü ayağı yapım çalışmaları nedeniyle her iki yönde ulaşım servis yollarından sağlanıyor.

Korkuteli-Elmalı yolunun 26-49, Ardahan-Çıldır yolunun 27-28. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları önem taşıyor.

Ankara-Çankırı yolunun 15-17. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Pınarbaşı-Sarız yolunun 6-10. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.

Aydıncık-Silifke yolunun 33-35. kilometrelerinde Taşucu-Ovacık kesimindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Balıkesir-Akhisar yolunun 2-3. kilometrelerinde köprü genleşme derzi bakım ve onarım çalışması dolayısıyla ulaşıma bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü izin veriliyor.

Cide-İnebolu yolunun 47. kilometresindeki heyelan temizleme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor. Sürücülerin bu kesimde trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Adıyaman şehir geçiş yolunun 0-5. kilometrelerinde yan yollarda yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Trabzon- Gümüşhane yolunun 45-46. kilometrelerinde (Hamsiköy mevkisi) yol altı duvar çalışması dolayısıyla iniş şeridi trafiğe kapatılarak, ulaşım çift yönlü tırmanma şeridinden sürdürülüyor.

AA / Zeynep Çetinkaya - Son Dakika Haberleri

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