Kara yollarında durum
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Kara yollarında durum

Kara yollarında durum
Anadolu Ajansı / Zeynep Canlı - Haberler | Güncel

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Hendek Kavs¸agˆı-Gümüs¸ova kesiminde üstyapı yenileme çalışmaları yapılıyor. Bu nedenle otoyolun Ankara istikameti bölümler halinde trafiğe kapatılarak ulaşım, diğer platformdan gidiş-geliş şeklinde sağlanıyor. 24 saat esasına göre yürütülecek çalışmalar, trafik yoğunluğuna göre 22.00-06.00 saatlerine kaydırılabilecek.

Akçakoca-Düzce yolunun 31-33. kilometrelerindeki üstyapı çalışmaları sebebiyle bölünmüş yolun Düzce-Akçakoca istikameti trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım Düzce kuzey çevre yolundan sürdürülüyor.

Bozüyük-Eskis¸ehir yolunun 22-23. kilometrelerindeki kanalizasyon arızası onarım çalışması dolayısıyla sağ şerit trafiğe kapatılarak ulaşım, diğer şeritlerden kontrollü devam ediyor.

Serinhisar-Yes¸ilova-Karamanlı Devlet yolunun 27-46. kilometrelerinde sathi kaplama çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Çanakkale-Çan yolunun 6-8 kilometrelerinde asfalt çalışmaları gerçekleştiriliyor. Bu sebeple yolun Çan-Çanakkale şeridi trafiğe kapatılarak ulaşım, Çanakkale-Çan şeridinden çift yönlü sağlanıyor.

Trabzon-Gümüs¸hane yolunun 0-11. kilometrelerindeki yol şevi temizlik çalışması dolayısıyla ulaşıma tek şeritten kontrollü izin veriliyor.

Tokat-Sivas yolunun 21-31. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım muhtelif kesimlerde bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sürdürülüyor.

Elazığ-Diyarbakır yolunun 68-70. kilometrelerinde Maden Köprüsü ve bağlantı yolları yapım çalışması sebebiyle ulaşım Diyarbakır-Elazığ güzergahından kontrollü gerçekleştiriliyor.

Oltu çevre yolunun 21-22, Aydıncık-Silifke yolunun 20-25. kilometrelerindeki (Büyükeceli mevkisi) yapım çalışmaları dolayısıyla trafik akışı kontrollü sağlanıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Canlı

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