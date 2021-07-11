Kara yollarında durum
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Kara yollarında durum

Kara yollarında durum
Anadolu Ajansı / Arife Yıldız Ünal - Haberler | Güncel

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun Çağlayan Kavşağı-Gemlik Serbest Bölge Kavşağı 9-12. kilometrelerinde bakım-onarım çalışması nedeniyle İstanbul-İzmir istikametlerinde çalışma programına göre önce sağ, daha sonra sol şeritler trafiğe kapatılarak ulaşım diğer şeritlerden sağlanıyor.

Didim-Milas yolunun 34-39. kilometreleri ile Yozgat-Alaca-Çorum yolunun 7-15. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü yapılıyor.

Mersin-Adana yolunun 0-27. kilometrelerinde muhtelif kesimlerde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Denizli-Çardak yolunun 40-45. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.

Saray-Çerkezköy yolunun 6-9. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım tek yönden gidiş geliş olarak yapılıyor.

Sinop-Samsun yolunun 64-68. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.

Diyarbakır-Siverek yolunun 15-20. kilometrelerinde bakım onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü yapılıyor.

İnebolu-Abana-Çatalzeytin yolunun 3-10. kilometrelerinde asfalt sathi kaplama çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Arife Yıldız Ünal

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