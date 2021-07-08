Kara yollarında durum
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Kara yollarında durum

Kara yollarında durum
Anadolu Ajansı / Arife Yıldız Ünal - Haberler | Güncel

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Gümüşova-FSM Köprüsü kesimlerindeki viyadüklerin genleşme derzi onarım çalışmaları nedeniyle 22.00-06.00 saatlerinde şerit daraltması yapılıyor.

Düzce-Akçakoca yolunun 5-6. kilometrelerinde yapım çalışmaları sebebiyle her iki yönde ulaşım servis yolundan sağlanıyor.

Hopa-Borçka-Artvin yolunun 1-16, Manavgat-Alanya ayrımı-Beydiğin yolunun 0-33, Aydıncık-Silifke yolunun 21-24. kilometrelerinde (Yanışlı mevkisi) yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Fatsa-Ordu-Piraziz yolunun 50-51. kilometrelerinde (Divani mevkisi) bakım çalışmaları nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrollü sürdürülüyor.

Sakarya-Bozüyük yolunun 36-41. kilometrelerindeki Ertuğrul Gazi ve Osman Gazi tünellerinin Sakarya yönündeki tüpleri bakım ve onarım çalışmaları sebebiyle trafiğe kapatılarak, ulaşım Bozüyük yönündeki diğer tüpten iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Ermenek-Mut yolunun 18-19. kilometrelerinde (Çamlıca mevkisi) yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Gölbaşı-Adıyaman yolunun 41-43. kilometrelerinde eski Göksu Köprüsü'nün yıkım çalışması nedeniyle ulaşım yeni Göksu Köprüsü üzerinden kontrollü yapılıyor.

Bartın-Karabük il sınırı-Karabük yolunun 38-39. kilometrelerinde (Safranbolu çevre yolu Akçasu mevkisi) sığınma cepli kavşak yapım çalışmaları sebebiyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Arife Yıldız Ünal

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