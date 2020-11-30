Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Anadolu Otoyolu'nun Kahramankazan-Ankara kavşakları 3-5. kilometrelerinde TAI-TUSAŞ yoluna bağlantı kavşağı yapım çalışmaları sebebiyle her iki istikamette sağ şeritler trafiğe kapatılarak, ulaşıma diğer iki şeritten kontrollü izin veriliyor.

Gaziantep-Şanlıurfa Otoyolu'nun Birecik-Şanlıurfa kavşakları 6-10. kilometrelerinde bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle Gaziantep istikametinde 3 şerit trafiğe kapatılarak, her iki yönde ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun Gemlik Serbest Bölge-Gemlik kavşaklarındaki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım İstanbul istikametinde 2 şeritten devam ediyor. Otoyolun Savaştepe-Balıkesir Batı kavşaklarında da onarım çalışması sebebiyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Gaziantep Çevre Otoyolu'nun İbrahimli-Kilis kavşaklarında köprülü kavşak ve alt geçit yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Milas-Yatağan yolunun 49-51. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü izin veriliyor.

Isparta-Eğirdir yolunun 14-17, Uşak-Gediz-Çavdarhisar yolunun 55-66. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü devam ediyor.

Ankara-Çankırı yolunun 13-23. kilometrelerinde köprülü kavşak yapım çalışmaları dolayısıyla sürücüler servis yoluna yönlendiriliyor.

Silifke-Mersin yolunun 30. kilometresindeki Karayar Tüneli'nde bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Enes Duran