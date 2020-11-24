Kara yollarında durum
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Kara yollarında durum

24.11.2020 08:13 | Son Güncelleme: 24.11.2020 08:17
Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Hadımköy-Mahmutbey Batı kavşaklarında üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları sebebiyle her gün 22.00-06.00 saatlerinde İstanbul istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor.

Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun Gemlik Serbest Bölge-Gemlik kavşakları 1-3. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım İstanbul istikametinde 2 şeritten devam ediyor.

Ankara Çevre Otoyolu'nun İstanbul-Ankara kavşakları 1. kilometresinde genleşme derzi değişim çalışmaları dolayısıyla Ankara Kavşağı, Eryaman-Havalimanı ile Kahramankazan-Havalimanı istikametleri katılım kollarında ve Erdoğan Tan Köprüsü'nde ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Gaziantep çevre yolunun İbrahimli-Kilis kavşaklarında köprülü kavşak ve alt geçit yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Kırşehir-Aksaray yolunun 5-6. kilometreleri ile Ankara-Niğde Otoyolu Bozkır Kavşağı'nda bağlantı yolu çalışmaları sebebiyle ulaşım Bozkır Kavşağı'ndan iki yönlü ve kontrollü yapılıyor.

Korkuteli-Antalya yolunun 32-34. kilometrelerinde heyelan ıslah çalışmaları dolayısıyla ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Milas-Yatağan yolunun 49-51. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.

Kızıldağ-Refahiye yolunun 23-29. kilometrelerindeki yenileme faaliyetleri sebebiyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Karabük-Kastamonu yolunun 9-11 ve Van-Erciş yolunun 33-36. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Çalkaya

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