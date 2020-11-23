Kara yollarında durum
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Kara yollarında durum

23.11.2020 08:19 | Son Güncelleme: 23.11.2020 08:22
Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Şekerpınar-Gebze kavşakları 0-11. kilometrelerinde üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları gerçekleştiriliyor. Bu nedenle otoyolun İstanbul-Ankara istikameti her gün 22.00-06.00 saatlerinde Şekerpınar Kavşağı'ndan itibaren trafiğe kapatılıyor. Sürücüler D-100 yoluna yönlendirilerek, Gebze Gişeleri'nden tekrar otoyola giriş yapabiliyor.

Ankara Çevre Otoyolu'nun İncek-Pozantı kavşakları 2. kilometresinde, Ankara-Niğde Otoyolu'na bağlantı kavşağı yapım çalışmaları sebebiyle İstanbul istikametinde tek şerit trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Kuşadası-Söke yolunun 0-3. kilometrelerinde (Kuşadası şehir geçişi) yaya kaldırımı yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü devam ediyor.

Anamur-Aydıncık yolunun 23-25. kilometrelerinde Yeşilovacık nükleer yolu mevkisindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Yozgat-Sorgun yolunun 0-15. kilometrelerindeki yapım ve hendek çalışmaları sebebiyle ulaşıma her iki yönde kontrollü izin veriliyor.

Çorum-Alaca yolunun 5-17, Bingöl-Muş yolunun 12-18, Trabzon-Gümüşhane yolunun 23-25 ve Isparta-Eğirdir yolunun 14-17. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Deniz Çiçek Palabıyık

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