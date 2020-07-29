Kara yollarında durum
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Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Kara yollarında durum
29.07.2020 08:21 | Son Güncelleme: 29.07.2020 08:59

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Kurban Bayramı tatili dolayısıyla saat 00.00'dan başlayarak, 4 Ağustos Salı saat 07.00'ye kadar kurumun sorumluluğu altında bulunan otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet köprülerinde geçişler ücretsiz gerçekleştirilecek.

Kuzey Marmara Otoyolu'nun Silivri-Çatalca kavşakları 8-20. kilometrelerinde asfaltlama çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Ankara Çevre Otoyolu'nun İncek-Pozantı kavşakları 5-6. kilometrelerinde Ankara Niğde Otoyolu'na bağlantı çalışmaları yapılıyor. Bu sebeple otoyolun Samsun yönü trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü devam ediyor.

Bornova-Turgutlu yolunun 14. kilometresinde (Belkahve mevkisi) yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Balıkesir-Akhisar yolu üzerindeki köprülerde genleşme derzi bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Ankara-Konya yolunun 33-35. kilometrelerinde Baltalin Köprülü Kavşağı yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım servis yollarından sağlanıyor.

Merzifon-Çorum yolunun 0-3. kilometrelerinde (Merzifon OSB Kavşağı) kavşak imalatı çalışmaları dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Elazığ-Bingöl yolunun 5-9. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü devam ediyor.

Gümüşova-Düzce-Bolu yolunun (Kaynaşlı Otoyol Bağlantı Kavşağı) 18-20. kilometrelerinde Düzce Olimpiyat Kavşağı yapım çalışmaları nedeniyle Ankara-İstanbul yönü trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşıma diğer istikametten iki yönlü izin veriliyor.

Korkuteli-Antalya yolunun 33-37. kilometrelerinde asfalt sathi kaplama çalışmaları dolayısıyla sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Kaynak: AA

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