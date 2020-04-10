Kara yollarında durum Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, İzmir-Aydın Otoyolu'nun Belevi-Germencik kavşakları 6-8. kilometrelerindeki köprü bakım çalışmaları nedeniyle İzmir yönü trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor.

Ankara-Konya yolunun 33-35. kilometrelerinde Baltalin Köprülü Kavşağı yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım servis yollarından sürdürülüyor.

Edirne-Kırklareli yolunun 10-24, İspir-Erzurum yolunun 14-15. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü devam ediyor.

Torbalı-Ödemiş yolunun 52-60. kilometrelerinde bölünmüş yol yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

İnebolu-Abana-Çatalzeytin yolunun 12. kilometresindeki heyelan nedeniyle ulaşıma tek şeritten kontrollü izin veriliyor.

Çanakkale-Çan yolunun 8-10. kilometrelerindeki yapım çalışmaları kapsamında sol şeridin daraltılması sebebiyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Seydikemer-Söğüt-Antalya yolunun 2-7. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Giresun-Trabzon yolunun 45-48. kilometrelerindeki Akyazı ve Beşirli tünellerinde yürütülen aydınlatma sistemi montaj çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü devam ediyor.

Siirt-Eruh yolunun 42-45. kilometrelerindeki heyelan nedeniyle ulaşıma servis yolundan izin veriliyor.

Kaynak: AA