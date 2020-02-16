Kara yollarında durum
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Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

16.02.2020 08:24 | Son Güncelleme: 16.02.2020 08:24
Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Keşan-Gelibolu yolunun 52-54. kilometrelerinde otoyol üst geçit yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yollarından sağlanıyor.

Torbalı-Ödemiş yolunun 52-60. kilometrelerinde bölünmüş yol yapım çalışmalarından dolayı ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Ankara-Konya yolunun 38-39. kilometrelerinde köprülü kavşak yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma servis yolundan kontrollü izin veriliyor.

Belören-Hadim yolunun 14-16. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü devam ediyor.

Gökçebey-Yenice-Karabük yolunun 40-41. kilometrelerindeki (Bolkuş Tüneli mevkisi) şev yüzeylerinde çelik ağ onarımı çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Antakya-Reyhanlı yolunun 39-44. kilometrelerinde üstyapı çalışmaları nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrollü gerçekleştiriliyor.

Antalya-Alanya yolunun 19. kilometresindeki (Belkıs Aspendos Kavşağı mevkisi) Köprüpazarçay Köprüsü'nde genleşme derzi bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle Antalya istikametinde ulaşım iki yönlü sürdürülüyor.

Taşova-Erbaa-Niksar yolunun 26-30. kilometrelerinde heyelan ıslah çalışmaları nedeniyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Kürtün-Torul yolunun 12. kilometresindeki heyelan nedeniyle trafik akışı tek şeritten kontrollü devam ediyor.

Silopi-Habur yolunun 35-36. kilometresinde Telkabin Köprüsü'nün bağlantı yolları yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan gerçekleştiriliyor.

Kaynak: AA
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