Kara yollarında durum
Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.
Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Keşan-Gelibolu yolunun 52-54. kilometrelerinde otoyol üst geçit yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yollarından sağlanıyor.
Torbalı-Ödemiş yolunun 52-60. kilometrelerinde bölünmüş yol yapım çalışmalarından dolayı ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.
Ankara-Konya yolunun 38-39. kilometrelerinde köprülü kavşak yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma servis yolundan kontrollü izin veriliyor.
Belören-Hadim yolunun 14-16. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü devam ediyor.
Gökçebey-Yenice-Karabük yolunun 40-41. kilometrelerindeki (Bolkuş Tüneli mevkisi) şev yüzeylerinde çelik ağ onarımı çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Antakya-Reyhanlı yolunun 39-44. kilometrelerinde üstyapı çalışmaları nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrollü gerçekleştiriliyor.
Antalya-Alanya yolunun 19. kilometresindeki (Belkıs Aspendos Kavşağı mevkisi) Köprüpazarçay Köprüsü'nde genleşme derzi bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle Antalya istikametinde ulaşım iki yönlü sürdürülüyor.
Taşova-Erbaa-Niksar yolunun 26-30. kilometrelerinde heyelan ıslah çalışmaları nedeniyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.
Kürtün-Torul yolunun 12. kilometresindeki heyelan nedeniyle trafik akışı tek şeritten kontrollü devam ediyor.
Silopi-Habur yolunun 35-36. kilometresinde Telkabin Köprüsü'nün bağlantı yolları yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan gerçekleştiriliyor.