Kara yollarında durum
Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Bursa Çevre Otoyolu'nun Turanköy Köprülü Kavşağı-Yenişehir ayrımı 1-4. kilometrelerindeki heyelan ıslah çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü devam ediyor.
Edirne-Kırklareli yolunun 0-27. kilometrelerinde bölünmüş yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Trabzon-Gümüşhane yolunun 53. kilometresindeki heyelan sebebiyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.
Silifke-Mersin yolunun 30. kilometresindeki Karayar Tüneli'nde bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.
Ankara-Çankırı yolunun 14-15. kilometrelerinde köprülü kavşak yapım çalışmaları dolayısıyla sürücüler servis yoluna yönlendiriliyor.
Yunak-Akşehir yolunun 40-56. kilometrelerindeki yapım, Zonguldak-Devrek-Mengen yolunun 61-63. kilometrelerindeki kavşak düzenleme, Sinop-Boyabat yolunun 27-33. kilometrelerindeki dolgu çalışmaları nedeniyle bu kesimlerde ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Eğirdir-Gelendost yolunun 1-4. kilometrelerindeki oturma ve çatlaklar sebebiyle ulaşım kontrollü devam ediyor.
Batman-Gercüş yolunun 55-56. kilometrelerindeki Kayapınar yol ayrımında köprülü kavşak yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.