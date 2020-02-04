04.02.2020 08:44 | Son Güncelleme: 04.02.2020 08:44

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Kurtköy-Pendik Tersane kavşakları bağlantı yolundaki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü devam ediyor.

İzmir Çevre Otoyolu'nun Cengizhan-İmar kavşakları yol ayrımındaki Cengizhan Mahallesi katılım kolunda yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun Bursa Çevre Yolu Batı-Karacabey kavşakları 35. kilometresindeki yapım çalışması sebebiyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Fatsa-Ordu yolunun 36-37. kilometrelerinde (Ordu şehir geçişi) şev akması dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.

Torbalı-Ödemiş yolunun 52-60. kilometrelerinde bölünmüş yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Ankara-Konya yolunun 38-39. kilometrelerinde köprülü kavşak yapım çalışmaları nedeniyle sürücüler servis yoluna yönlendiriliyor.

Kayseri-Sivas yolunun 19-21. kilometrelerinde köprülü kavşak yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Kızılcahamam-Ankara yolunun 33-35. kilometrelerinde üst geçit ve köprülü kavşak yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yollarından sağlanıyor.

Denizli-Bozkurt yolunun 20-24. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü devam ediyor.

Trabzon-Gümüşhane yolunun 16-20. kilometrelerindeki (Kürtün Kavşağı mevkisi) yapım çalışması nedeniyle ulaşıma bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü izin veriliyor.

Kaynak: AA