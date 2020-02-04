Kara yollarında durum
Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Kurtköy-Pendik Tersane kavşakları bağlantı yolundaki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü devam ediyor.
İzmir Çevre Otoyolu'nun Cengizhan-İmar kavşakları yol ayrımındaki Cengizhan Mahallesi katılım kolunda yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.
Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun Bursa Çevre Yolu Batı-Karacabey kavşakları 35. kilometresindeki yapım çalışması sebebiyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.
Fatsa-Ordu yolunun 36-37. kilometrelerinde (Ordu şehir geçişi) şev akması dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.
Torbalı-Ödemiş yolunun 52-60. kilometrelerinde bölünmüş yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
Ankara-Konya yolunun 38-39. kilometrelerinde köprülü kavşak yapım çalışmaları nedeniyle sürücüler servis yoluna yönlendiriliyor.
Kayseri-Sivas yolunun 19-21. kilometrelerinde köprülü kavşak yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.
Kızılcahamam-Ankara yolunun 33-35. kilometrelerinde üst geçit ve köprülü kavşak yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yollarından sağlanıyor.
Denizli-Bozkurt yolunun 20-24. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü devam ediyor.
Trabzon-Gümüşhane yolunun 16-20. kilometrelerindeki (Kürtün Kavşağı mevkisi) yapım çalışması nedeniyle ulaşıma bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü izin veriliyor.