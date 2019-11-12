12.11.2019 08:26 | Son Güncelleme: 12.11.2019 08:26

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Kurtköy-Pendik Tersane kavşakları bağlantı yolundaki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

TEM Otoyolu'nun Orhanlı-Şekerpınar kavşakları Deri Organize Sanayi mevkisinde üst geçit yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Ankara Çevre Otoyolu'nun Ankara-Niğde Otoyolu'na bağlantı kavşağı yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü devam ediyor.

Ankara-Bala-Karakeçili yolunun 34-37. kilometrelerindeki üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle Ankara-Bala-Karakeçili istikameti trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım diğer istikametten gerçekleştiriliyor.

Menemen-Manisa yolunun 1-2. kilometrelerindeki köprülü kavşak yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Akseki-Manavgat yolunun 0-12. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Yerköy-Yozgat yolunun 39-45. kilometrelerindeki (Yozgat şehir geçişi) tretuvar, kavşak ve refüj çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Alaplı-Ereğli-Zonguldak yolunun 29-32. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.

Ortaklar-Aydın yolunun 0-3. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle yolun bir bölümü trafiğe kapatıldı. Trafik akışına diğer bölümden iki yönlü izin veriliyor.

Trabzon-Rize yolunun 25-26. kilometrelerindeki Araklı Tüneli'nde yapılan bakım ve onarım çalışması nedeniyle 08.00-17.00 saatlerinde tünelin Rize-Trabzon yönündeki kuzey tüpü trafiğe kapatılıyor. Bu nedenle ulaşım servis yolundan gerçekleştiriliyor.

Kaynak: AA