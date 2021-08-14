Kara Kuvvetleri Komutanlığında Devir-Teslim: Emekliye Ayrılan Org. Ümit Dündar Görevi, Org. Musa Avsever'e Devretti
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Kara Kuvvetleri Komutanlığında Devir-Teslim: Emekliye Ayrılan Org. Ümit Dündar Görevi, Org. Musa Avsever'e Devretti

Kara Kuvvetleri Komutanlığında Devir-Teslim: Emekliye Ayrılan Org. Ümit Dündar Görevi, Org. Musa Avsever'e Devretti
Habermetre - Haberler | Toplum

Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar'ın yaş haddinden emekliye ayrılması dolayısıyla Kara Kuvvetleri Komutanlığında devir-teslim töreni düzenlendi.

Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar'ın yaş haddinden emekliye ayrılması dolayısıyla Kara Kuvvetleri Komutanlığında devir-teslim töreni düzenlendi.

Milli Savunma Bakanı Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal, karargaha gelişlerinde Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar tarafından karşılandı.

Tören mangasını selamlayan Bakan Akar'ın Şeref Defteri'ni imzalamasının ardından devir-teslim törenine geçildi.

Kara Kuvvetleri Komutanlığı brövesini Orgeneral Musa Avsever'e devreden Orgeneral Ümit Dündar, "Kara Kuvvetleri Komutanlığının emir ve komutasını devrediyorum. " ifadesini kullandı.

Brövesi takılan Orgeneral Musa Avsever ise "Kara Kuvvetleri Komutanlığının emir ve komutasını devralıyorum. " dedi.

Törenin sonunda Orgeneral Avsever, Orgeneral Dündar'a görevi süresince kullandığı "komutanlık forsunu" hediye etti.

Törende konuşan Bakan Akar, 2230 yıllık şanlı tarihe sahip Kara Kuvvetlerini TSK'nın göz bebeği olarak nitelendirdi. Orgeneral Dündar'ın görevini üç sene boyunca büyük bir başarıyla yerine getirdiğini vurgulayan Bakan Akar, "Göreviniz süresince tarihe geçecek başarılı görevler icra ettiniz. Ülkemize, milletimize, Silahlı Kuvvetlerimize katkılarınızdan dolayı daima büyük bir saygıyla anılacaksınız. Başarılarınızdan dolayı sizleri en içten duygularla kutluyor, yeni hayatınızda sağlık, esenlikler diliyorum. " diye konuştu.

Kara Kuvvetleri Komutanlığını devralan Orgeneral Avsever'i de tebrik eden Bakan Akar, "Yeni görevinizde de başarılı olacağınızdan, ülkemize, milletimize, Kara Kuvvetlerimize önemli katkılar sağlayacağınızdan eminiz. Sizleri şahsım ve Cumhurbaşkanımız adına kutluyor, yeni görevinizin hayırlı olmasını diliyorum. " ifadelerini kullandı.

Kaynak: Habermetre

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Kara Kuvvetleri Komutanlığında Devir-Teslim: Emekliye Ayrılan Org. Ümit Dündar Görevi, Org. Musa Avsever'e Devretti - Haberler
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