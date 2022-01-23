HATAY (İHA) - - Kar yağışının ardından Hatay beyaza büründü

HATAY - Hatay'da dün akşam saatlerinden itibaren başlayan kar yağışı şehri adeta beyaza bürüdü.

Gece aralıklarla yağan kar, sabah saatlerinde etkisini artırdı. Yoğun kar yağışından dolayı kısa sürede merkez ilçe Antakya'da her tarafı beyaza bürüdü. Kar yağışı altında yürüyen vatandaşlar ise ıslanmaktan kurtulamadı. Vatandaşlar soğuk havaya rağmen kar topu oynadı. Aileler çocuklarıyla kar keyfine ortak oldu.

Trafik polisleri, sürücülere zincir takmaları ve yavaş gitmeleri için uyarılarda bulundu.

Hatay'da yaşayan vatandaşlar, "3 gün arayla yağan kardan dolayı artık kar topu oynama sırası bize geldi ve kar topu oynuyoruz" dedi.

Yağan kardan dolayı çok mutlu olduklarını dile getiren vatandaşlar, "Bu durumlara hiç alışkın değiliz, ama şahane bir şey. Çocuklar ile kar topu oynamaya indir. Hadi hep beraber oynayalım" ifadelerini kullandı.

Belediye ekipleri gün boyunca kar temizleme çalışmalarını sürdürdü.