Kar yağışı ve tipi nedeniyle Kayseri-Malatya kara yolu ulaşıma kapandı - Haberler
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Kar yağışı ve tipi nedeniyle Kayseri-Malatya kara yolu ulaşıma kapandı

AA / Ramazan Kaya - Haberler | Güncel

Kar yağışı ve tipi nedeniyle Kayseri-Malatya kara yolunda ulaşım sağlanamıyor.

MALATYA (AA) - Kar yağışı ve tipi nedeniyle Kayseri- Malatya kara yolunda ulaşım sağlanamıyor.

Trafik ekipleri, Kayseri- Malatya kara yolu Mimarsinan Organize Sanayi Bölgesi'ndeki kavşakta yolu trafiğe kapattı. Ekipler, araç geçişine izin vermiyor.

Tipinin etkili olduğu bölgede, görüş mesafesi de azaldı.

Ankara'dan Malatya'ya gitmek için yola çıkan otomobil sürücüsü Mehmet Karabacak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, akşamdan beri beklediklerini, yollar kapalı olduğu için ekiplerin geçmelerine izin vermediklerini söyledi.

Kargo kamyonu sürücüsü Şerif Çerçer de "Ankara'dan Diyarbakır'a gitmek için çıktık, burada mahsur kaldık. Gece 3'ten bu yana buradayız. Ne yapacağımızı bilmiyoruz." diye konuştu.

Karayolları Genel Müdürlüğünün sitesinden alınan bilgiye göre, Kayseri-Pınarbaşı, Kayseri-Develi ve Pınarbaşı-Gürün kara yolları da kar ve tipi dolayısıyla ulaşıma kapandı.

Öte yandan kent merkezinde etkili olan kar yağışı Cumhuriyet Meydanı'nda güzel görüntüler oluşturdu.

Büyükşehir Belediyesi ekipleri, ana arterlerde yol açma ve temizlik çalışması yaptı.

Kar yağışı ve tipi nedeniyle Kayseri-Malatya kara yolu ulaşıma kapandı

Kar yağışı ve tipi nedeniyle Kayseri-Malatya kara yolu ulaşıma kapandı

Kar yağışı ve tipi nedeniyle Kayseri-Malatya kara yolu ulaşıma kapandı

Kar yağışı ve tipi nedeniyle Kayseri-Malatya kara yolu ulaşıma kapandı

AA / Ramazan Kaya - Son Dakika Haberleri

Organize Sanayi Bölgesi, Malatya, Ankara, kar, Güncel, Haber

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