Kar yağışı ve tipi etkili oldu

Kar yağışı Tokat-Sivas kara yolu Polislerin araç sürücülerini uyarması Karla kaplı yollar Tokat'ta kar yağışı ve tipi etkili oldu TOKAT - Kentte gece saatlerinden itibaren kar yağışı etkili oldu.