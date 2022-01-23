Kar yağışı ve tipi etkili oldu - Haberler
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Kar yağışı ve tipi etkili oldu

AA / Ekber Türkoğlu - Haberler | Güncel

Kar yağışı Tokat-Sivas kara yolu Polislerin araç sürücülerini uyarması Karla kaplı yollar Tokat'ta kar yağışı ve tipi etkili oldu TOKAT - Kentte gece saatlerinden itibaren kar yağışı etkili oldu.

TOKAT (AA) - Kar yağışı

Tokat- Sivas kara yolu

Polislerin araç sürücülerini uyarması

Karla kaplı yollar Tokat'ta kar yağışı ve tipi etkili oldu

TOKAT - Kentte gece saatlerinden itibaren kar yağışı etkili oldu.

Tokat-Sivas kara yolunda Çamlıbel beldesi ile Çamlıbel Geçidi arasında şiddetli tipi etkili oluyor. Tokat-Sivas kara yolu çift yönlü trafiğe kapalı.

İl Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri, Tokat kent çıkışı ile diğer taraftan Çamlıbel geçidinden itibaren araçların geçişine izin vermiyor.

Kar yağışı ve tipi etkili oldu

Kar yağışı ve tipi etkili oldu

Kar yağışı ve tipi etkili oldu

AA / Ekber Türkoğlu - Son Dakika Haberleri

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