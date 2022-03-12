ERZİNCAN (İHA) - Kar yağışı sürücülere çile, çocuklara eğlence oldu

ERZİNCAN - Erzincan'da etkili olan kar yağışı sürücüler için çileye dönüşürken, tatil olmasını fırsat bilen çocuklar poşetle karda kayıp, kartopu oynayarak gönüllerince eğlendi.

Erzincan'da etkili olan yoğun kar yağışı kenti beyaza bürüdü. Kar yağışı bazı vatandaşlar için çile, çocuklar için ise eğlence oldu. Ağır tonajlı araçlar Ahmediye, Sakaltutan ve Kızıldağ geçitlerinde uzun süre zor anlar yaşadı. İlerlemekte gücük çeken araçlar yolların açılmasını bekledi. Karayolları ekipleri ise gece saatlerinden itibaren yollarda küreme ve tuzlama çalışması yaptı. İl Özel İdaresi Köylere Hizmet Götürme Birliği ekipleri de kar ve tipi nedeniyle kapalı olan 294 köy yolunu açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

"Kar en çok tatilde olan çocuklara yaradı"

Etkili olan kar yağışı sonrası, dün öğleden sonra ve hafta sonunu kapsayacak şekilde tüm eğitim ve öğretim faaliyetleri durduruldu. Tatili fırsat bilen çocuklar naylon poşet yardımıyla yokuş aşağı kaydı. Eğlenceye doyan minikler kartopu oynamayı da ihmal etmedi.

Çok eğlendiklerini belirten çocuklar, "Tatili bu şekilde değerlendiriyoruz. Çok güzel oldu. Arkadaşlarımızla birlikte poşetlerle kayıyoruz, kartopu oynuyoruz. Çok mutluyuz, bir daha böyle kar bulamayız" dedi.