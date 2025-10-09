Kar yağışı ne zaman başlayacak, hangi illere kar yağacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) verileri, yurdun büyük bölümünde etkisini sürdüren soğuk hava sistemi nedeniyle sıcaklıkların mevsim normallerinin 3 ila 6 derece altında seyrettiğini gösteriyor. Uzmanlara göre, bu serin hava dalgası önümüzdeki günlerde de etkisini sürdürecek ve hafta sonuna kadar Türkiye genelinde soğuk hava hakim olacak.

KAR YAĞIŞI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Meteoroloji yetkilileri, özellikle Batı Karadeniz ve çevresinde etkili olması beklenen kuvvetli yağışlara karşı uyarıda bulundu. Cuma ve cumartesi günleri, Batı Karadeniz kıyı hattı ile İstanbul'un kuzey kesimlerinde şiddetli sağanak yağışlar bekleniyor. Yağışların yoğun olarak görüleceği iller arasında Zonguldak, Bartın ve Düzce'nin kuzey ilçeleri öne çıkıyor.

PAZAR GÜNÜ RİSK SEVİYESİ YÜKSELİYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), pazar günü itibarıyla yağışların daha da şiddetleneceğini bildirdi. Özellikle Zonguldak, Bartın ve Sinop'un kuzey bölgelerinde sağanakların etkisini artırması bekleniyor. Uzmanlar, bu bölgelerde yaşayan vatandaşları sel, su baskını ve ani taşkınlara karşı tedbirli olmaları konusunda uyardı.

HAFTA SONU HAVA DURUMU GENEL GÖRÜNÜMÜ

Yapılan tahminlere göre, cuma günü Karadeniz genelinde aralıklarla sağanak yağışlar etkili olacak. Cumartesi günü ise yağışların Marmara'nın doğusuna, Karadeniz Bölgesi'nin tamamına ve İç Anadolu'nun kuzeyine kadar yayılması bekleniyor. Pazar günü Karadeniz'in büyük bir kısmında, Doğu Anadolu'nun doğusunda ve Güneydoğu Anadolu'nun bazı kesimlerinde yağışlar sürecek. Haftanın ilk günüyle birlikte ise sistemin Türkiye'yi terk etmesi öngörülüyor.

Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, hafta sonu özellikle yüksek bölgelerde kar yağışı beklendiğini açıkladı. Şen, pazar günü Anadolu'nun dağlık alanlarında kar yağışının görülebileceğini belirterek, "Pazar günü Ilgaz, Erciyes, Palandöken ve Karadeniz'in iç kesimlerindeki yüksek bölgelerde kar yağışı bekleniyor. Şehir merkezlerinde kar olasılığı düşük ancak Erzurum ve Erzincan'da sulu kar görülebilir." ifadelerini kullandı.

BATI KARADENİZ'DE YAĞIŞLAR ŞİDDETLENECEK

Şen, cumartesi günü Batı Karadeniz bölgesinde yağışların kuvvetleneceğine dikkat çekerek, "Cumartesi günü Batı Karadeniz'in tamamında yoğun yağış bekleniyor. Bu bölgede geçmiş yıllarda yaşanan sel ve su baskınlarının tekrarlanmaması için dikkatli olunmalı." uyarısında bulundu. Ayrıca, İstanbul'da da yağışların gün boyu etkili olacağını, özellikle Anadolu Yakası'nda akşam saatlerine kadar süreceğini sözlerine ekledi.