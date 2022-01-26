Kar yağışı etkili oluyor - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kar yağışı etkili oluyor

Samsun, Kastamonu, Tokat, Amasya ve Çorum'da kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor.

KASTAMONU (AA) - Samsun, Kastamonu, Tokat, Amasya ve Çorum'da kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor.

Hafta sonu başlayan kar yağışı nedeniyle Samsun-Ankara kara yolunda her iki yönde de ulaşım, kontrollü sağlanıyor.

Çorum

Çorum'da iki gün aranın ardından sabah saatlerinde yeniden başlayan kar yağışı, etkili oluyor.

Çorum Belediyesi, karla mücadele çalışmalarına 50 araç ve 240 personelle devam ediyor.

Karayolları Şube Müdürlüğü ekipleri ise Samsun-Ankara kara yolunu ulaşıma açık tutmak için çaba harcıyor.

Kar yağışının aralıklarla perşembe gününe kadar devam etmesi beklenen kentte hava sıcaklığı sıfır derecenin altında seyrediyor.

Kar yağışı etkili oluyor

Kar yağışı etkili oluyor

Kar yağışı etkili oluyor

AA / Kemal Ceylan - Son Dakika Haberleri

Kastamonu, Amasya, Çorum, kar, Güncel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title