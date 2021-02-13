İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı
13.02.2021 22:11 | Son Güncelleme: 13.02.2021 22:22
İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı. Balkanlar'dan gelen soğuk ve yağışlı havanın etkisine giren kentte kar yağışı başladı.
Meteorolojinin uyarılarının ardından İstanbul'da beklenen kar yağışı, Silivri'nin köylerinde ve Beylikdüzü'nde etkisini göstermeye başladı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının İstanbul'da beklenen kar yağışı, Silivri'nin köylerinde hafif hafif etkisini göstermeye başladı. Tipi şeklinde yağan karın etkisini artırması bekleniyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdülkerim Güzel