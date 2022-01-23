- Kar ve tipi Türkiye'deki birçok il ve ilçe yolunu ulaşıma kapadı Türkiye'nin büyük bölümünde etkili olan kar ve tipi çok sayıda il ve ilçe yollarını ulaşıma kapadı.

- Kar ve tipi Türkiye'deki birçok il ve ilçe yolunu ulaşıma kapadı

ERZİNCAN - Türkiye'nin büyük bölümünde etkili olan kar ve tipi çok sayıda il ve ilçe yollarını ulaşıma kapadı. Karayolları ekipleri yoğun bir şekilde karla mücadele çalışmasını sürdürüyor.

Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), yurdun dört bir yanında kar nedeniyle kapanan yolların ulaşıma açılması için çalışmalarını sürdürüyor. KGM'den yapılan açıklamada, kar ve tipi dolayısıyla kapanan yolların güncel hali şu şekilde açıklandı:

"Kocaali-Hendek, Dutağacı-Başören, Konya-Kadınhanı, Kadınhanı-Polatlı, Ayrancı-Erdemli, Konya-Karapınar, Konya-Cihanbeyli, Konya-Obruk, Tarasçı-Cevizli, Bozkır-Kuruçay, Seydişehir-Akseki (Alacabel mevkii), Konya-Beyşehir, Konya-Seydişehir, Hadim-Alanya, Ermenek-Bucakkışla, Başyayla-Ermenek, Taşkent-Sarıveliler, Cankurtaran-Sarıveliler, Sarıveliler-Alanya, Ağaçören-Ortaköy, Aksaray-Güzelyurt-Çiftlik, Beşçatal-Sarıkavak (Trafik Dereköy-Karacaören-Çatak-Kavak yolları üzerinden sağlanmaktadır), Karaman-Kırobası-Güzeloluk, Anamur-Ermenek, Tarsus-Çamlıyayla (Trafik Ulaş üzerinden sağlanmaktadır), Güzeloluk-Ayrancı, Kahramanmaraş-Göksun (Püren yolu), Boylu-Çağlayancerit, Göksun-Kahramanmaraş (Tırlara kapalı), Kozan-Mansurlu (Trafik Marangeçidi- İndirme istikametinden sağlanmaktadır), Tufanbeyli-Ayvat, Mansurlu-Yahyalı, Göksun-Geben, Elbistan-Nurhak-Kurudere, Antalya-Mersin (Kaledran mevkii), Akçakent-Çiçekdağı, Gürün-Elbistan, Pınarbaşı-Gürün-Darende, Pınarbaşı-Sarız-Göksun yolu tır trafiğine kapalıdır. Gürün-Darende, Kayseri-Develi, Kayseri- Pınarbaşı, Altunhisar-Çiftlik-Niğde, Niğde-Çiftlik, Eymir-Aydıncık, Kayseri-Develi, Nevşehir-Acıgöl-Aksaray, Nevşehir-Acıgöl, Sivas-Malatya, Kozluca-Akçadağ, Erkenek-Gölbaşı, Hozat-Karaoğlan-Ovacık, Nemrut Dağı, Adıyaman-Çelikhan-Kuyucak, Besni-Beşyol, Sincik-Malatya il sınırı, Gölbaşı-Harmanlı, Sincik yol ayrımı-Yarpuzlu, Kulp-Muş, Dicle-Hani, Uludere-Uzungeçit, Trabzon-Gümüşhane il sınırı, Artvin-Şavşat ayrımı, Ardanuç-Yalnızçam, Maçahel Geçidi, Görele-Doğankent, Yağlıdere Alucra arası (Kurtbeli Geçidi), PD Özdil ayrımı-Taşköprü, Of-Çaykara-Bayburt (Soğanlı Geçidi), Haçka Yaylası-Yerlice, Sis Dağı-Erikbeli, Şalpazarı-Sisdağı, Hamsiköy-Zigana, Salmankaş Geçidi-Arpalı, Trabzon-Gümüşhane il sınırı-Salmankaş Geçidi, Van-Bahçesaray (Karabet Geçidi), Muş-Varto ayrımı- Bulanık, Hasköy-Kavakbaşı, Muş-Kulp, Erzurum-Tekman, Kağızman-Cumaçay, Şarkışla-Kovalı Kavşağı, Tokat il sınırı-Yıldızeli, Çamlıbel-Sivas, Karayün-Celalli, Şarkışla-Akçakışla-Akdağmadeni, Şarkışla-Ortaköy, Şarkışla-Altınyayla, Şarkışla-Pınarbaşı, Gemerek- Sızır-Çayıralan, Gemerek- Çepni-İnkışla, Yozgat il sınırı-Yıldızeli, Yıldızeli-Sivas, İmranlı-Karacaören, Kızıldağ-Altköy, Zara-İmranlı-Kızıldağ, Suşehri-Polat Deresi-İmranlı, Suşehri-Şerefiye-Zara, Erzincan-Başköy, Erzincan ayrımı-Başköy-Çayırlı, Erzincan-Başköy-Çayırlı, Kangal-Sincan ayrımı-Divriği, Kangal-Alacahan-Hekimhan, Ulaş-Gürün ayrımı-Kangal, Kangal-Gürün, Kangal-Suçatı, Altınyayla-Kangal, Divriği-Arapgir, Pınarbaşı-Göksun, Karakurt-Horasan, Göle-Selim, Yalnızçam-Ardanuç, Kağızman-Ağrı.