"Kar kaplanları" baharda da karla mücadele ediyor

Çetin kış koşullarının yaşandığı Kars'ta, İl Özel İdaresinin karla mücadele ekipleri, kapanan köy yollarını açmak için ilkbaharda da gece gündüz mesai yapıyor.

Çetin kış koşullarının yaşandığı Kars'ta, İl Özel İdaresinin karla mücadele ekipleri, kapanan köy yollarını açmak için ilkbaharda da gece gündüz mesai yapıyor.

Doğu Anadolu Bölgesi'nde yüksek rakımlı geçitlerin bulunduğu Kars'ta "kar kaplanları" olarak adlandırılan İl Özel İdaresi ekipleri, kar ve tipiye rağmen yollarda kesintisiz ulaşımı sağlamak için yoğun çaba sarf ediyor.

Greyder, kepçe ve rotatif başta olmak üzere iş makineleriyle gece gündüz karla mücadele eden ekipler, zorlu kış mesailerini ilkbaharda da sürdürüyor.

Yer yer kar kalınlığının 5 metreyi bulduğu köy yollarında zorlu mesai yapan ekipler, hastalara ulaşmaya çalışan sağlık ekipleriyle de koordineli çalışarak hayat kurtarıyor.

7 gün 24 saat görevdeler

İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Osman Cengiz, AA muhabirine, insanların sıkıntı yaşamaması için ekiplerin 7 gün 24 saat görev başında olduğunu söyledi.

Çetin kış şartlarında zorlu koşullarda ekiplerinin canla başla çalıştığını ifade eden Cengiz, "Kent merkezi ve 7 ilçedeki şantiyelerimizle karla mücadele çalışmaları yürütmekteyiz. 80 ekip ve 44 iş makinesinden oluşan karla mücadele ekibimiz, çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Burada bizim için acil sağlık vakaları ve taşımalı eğitimle okullarına gitmekte olan öğrenciler öncelikli. Tüm köy yollarımızı çok kısa bir sürede ulaşıma açmak için çalışmalarımızı en hızlı şekilde yapıyoruz."

Toplam 20 bin kilometrelik yolu ulaşıma açtılar

Cengiz, bir yerleşim yeri yolunu kışın birçok kez ulaşıma açtıklarına işaret ederek bu durum göz önünde bulundurulduğunda kış sezonunda toplam 20 bin kilometreye ulaştıklarını dile getirdi.

Kar ve tipi nedeniyle kar kalınlığının bazı yerlerde 5 metreyi geçtiğini aktaran Cengiz, ekiplerin vatandaşların mağdur olmaması için canla başla çalıştığını anlattı.

Borluk Köyü Muhtarı Halis Tikicieri de bahar ayında olmalarına rağmen yoğun tipi ve kar yağışı nedeniyle yollarının ulaşıma kapandığını söyledi.

Karla mücadele ekiplerinin köy yolunun açık kalması için çaba sarf ettiğini vurgulayan Tikicieri, "Allah devletimizden razı olsun, kaç gündür tipi sürekli yolarımızı kapatıyor ama saat kaç olursa olsun, İl Özel İdaresi ekipleri gelip yollarımızı açıyor. Köyümüzün rakımı yüksek, buraya kar yağmaya başladı mı veya tipi etkili oldu mu hemen yollarımız kapanıyor. Ama karla mücadele ekipleri çok zaman geçmeden gelip yolları yeniden ulaşıma açıyor." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cüneyt Çelik