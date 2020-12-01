Kar İstanbul'un kapısına dayandı! Tekirdağ ve Edirne'de birçok mahalle beyaza büründü

Balkanlardan giriş yapan soğuk ve yağışlı hava Trakya'da etkisini göstermeye başlarken, Tekirdağ ve Edirne'de birçok mahalle beyaza büründü. Meteoroloji'den art arda yapılan açıklamalara göre sıcaklığın düştüğü illerde kar yağışının sabah saatlerine kadar sürmesi, daha sonra ise etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı hava dün gece, Hamzabeyli Sınır Kapısı'ndan, Edirne'den ülkeye giriş yaptı. Kurak geçen yılın ardından kar yağışı sevinçle karşılandı. Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre ise Trakya ile Marmara ve Akdeniz'in doğusu, Güneydoğu Anadolu sağanak yağışlı; Doğu Anadolu'nun batısı ise kar yağışlı olacak. Marmara ve kıyı Ege'de poyraz akşam saatlerine kadar etkisini sürdürecek. Ayrıca iç bölgeler için buzlanma ve don uyarısı yapıldı.

KAR DÜN GECE ÜLKEYE GİRİŞ YAPTI

Bölgede kurak geçen yılın ardından kar yağışı sevinçle karşılandı. Hamzabeyli Sınır Kapısı'ndan çalışan bir grup Edirneli vatandaşlar kar yağışını vardiya değişimi sırasında 9/8'lik ritimle çalan müzikte göbek atarak kutladı.

EDİRNELİLERİN KAR PAYLAŞIMLARINA BİNLERCE BEĞENİ YAĞDI

Yerlerin beyaz olmasıyla göbek atan Edirneliler çalan müziğe eşlik ederek gönüllerince eğlendiler. Kar yağışına sevinen Edirneliler cep telefonuna çektikleri kamera görüntülerini sosyal medya hesaplarından paylaşarak binlerce beğeni aldılar.

Hava sıcaklığının - 3 dereceye kadar düştüğü kentte, Meteoroloji yetkilileri kar yağışının gün içinde ve hafta içinde beklenmediğini belirtti.

MALKARA DA BEYAZA BÜRÜNDÜ

Balkanlardan Trakya'ya giriş yapan kar yağışı, Tekirdağ'da etkisini gösterdi. İlçe merkezinde hava sıcaklığı sıfırın altında -4 derece civarında seyrederken, kar yağışının sabah saatlerine kadar sürmesi bekleniyor. Özellikle Malkara ilçesinin batısı ile yüksek kesimlerinde kar yağışı etkisini göstermeye başladı.

Malkara - Keşan yolunda (Izgar Mahallesi ile Haliç Mahallesi) kar yağışının daha etkili olduğu gözlendi.

Olası yoğun kar yağışına karşı karayolları ekiplerinin hazır kıta olduğu bildirildi.

İlçe merkezinde ise hissedilen hava sıcaklığı sıfırın altında -4 derece civarında seyrediyor. Kar yağışının sabah saatlerine kadar sürmesi bekleniyor.

METEOROLOJİ'DEN ART ARDA UYARILAR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara, Doğu Akdeniz, Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu'nun batısı ile Muğla, Antalya, Düzce, Zonguldak, Bartın, Niğde, Kayseri ve Sivas çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Tunceli, Erzincan ve Bingöl'ün yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Kuzeybatı kesimlerde 2 ila 5 derece azalarak mevsim normallerinin altına düşeceği, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güneyli yönlerden, Doğu Akdeniz ile kuzeybatı kesimlerde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın kuzey ve batısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; Marmara'nın kuzey ve batısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

İSTANBUL °C, 9°C

Çok bulutlu, gece saatlerine kadar aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ANKARA °C, 9°C

Parçalı bulutlu

İZMİR °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu

ANTALYA °C, 18°C

Çok bulutlu ve sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 13°C

Çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı

TRABZON °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu

ERZURUM °C, 4°C

Çok bulutlu

DİYARBAKIR °C, 13°C

Çok bulutlu, gece saatlerine kadar aralıklı yağmurlu