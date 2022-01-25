Kar İstanbul Havalimanı'nı da vurdu! Kargo binasının çatısında çökme meydana geldi

İstanbul'da dün akşam saatlerinde etkisini artıran kar yağışından en çok zararı gören yerlerden biri de İstanbul Havalimanı oldu. Yüzlerce yolcunun uçaklarda saatlerce mahsur kaldığı hatta geceyi bile geçirdiği havalimanının kargo terminalinin çatısı çöktü. Kar kütleleri nedeniyle meydana gelen çökme anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Olayla ilgili açıklama yapan THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, "Hiçbir çalışma arkadaşımız zarar görmemiştir, süreç yakında takip edilmektedir" dedi.