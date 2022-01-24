Kar etkili oluyor - Beylikdüzü-Güngören-Silivri-Halkalı-İstanbul Havalimanı-Güzelce-Arnavutköy-Küçükköy-Güzelyurt
Beylikdüzü'nde kar sebebi ile araçların yolda kalması Güngören'de kontrolünü kaybeden aracın kaldırım taşına vurarak durması Silivri D-100 karayolundan görüntü Halkalı'da kurye olduğu iddaa edilen kişinin paket servisi yürüyerek götürmesi İstanbul Havalimanından görüntüler Güzelce'den kar...
BEYLİKDÜZÜ, İSTANBUL (AA) - Beylikdüzü'nde kar sebebi ile araçların yolda kalması
Güngören'de kontrolünü kaybeden aracın kaldırım taşına vurarak durması
Silivri D-100 karayolundan görüntü
Halkalı'da kurye olduğu iddaa edilen kişinin paket servisi yürüyerek götürmesi
İstanbul Havalimanından görüntüler
Güzelce'den kar manzarası
Arnavutköy yolunda kalan araçlar
Küçükköy'de otobüs kuyruğu
Güzelyurt'ta vatandaşların metrobüs yolunda yürümesi İSTANBUL - Kar etkili oluyor - Beylikdüzü-Güngören-Silivri-Halkalı-İstanbul Havalimanı-Güzelce-Arnavutköy-Küçükköy-Güzelyurt