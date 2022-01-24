Kar etkili oluyor - Beylikdüzü-Güngören-Silivri-Halkalı-İstanbul Havalimanı-Güzelce-Arnavutköy-Küçükköy-Güzelyurt - Haberler
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Kar etkili oluyor - Beylikdüzü-Güngören-Silivri-Halkalı-İstanbul Havalimanı-Güzelce-Arnavutköy-Küçükköy-Güzelyurt

AA - Haberler | Güncel

Beylikdüzü'nde kar sebebi ile araçların yolda kalması Güngören'de kontrolünü kaybeden aracın kaldırım taşına vurarak durması Silivri D-100 karayolundan görüntü Halkalı'da kurye olduğu iddaa edilen kişinin paket servisi yürüyerek götürmesi İstanbul Havalimanından görüntüler Güzelce'den kar...

BEYLİKDÜZÜ, İSTANBUL (AA) - Beylikdüzü'nde kar sebebi ile araçların yolda kalması

Güngören'de kontrolünü kaybeden aracın kaldırım taşına vurarak durması

Silivri D-100 karayolundan görüntü

Halkalı'da kurye olduğu iddaa edilen kişinin paket servisi yürüyerek götürmesi

İstanbul Havalimanından görüntüler

Güzelce'den kar manzarası

Arnavutköy yolunda kalan araçlar

Küçükköy'de otobüs kuyruğu

Güzelyurt'ta vatandaşların metrobüs yolunda yürümesi İSTANBUL - Kar etkili oluyor - Beylikdüzü-Güngören-Silivri-Halkalı-İstanbul Havalimanı-Güzelce-Arnavutköy-Küçükköy-Güzelyurt

Kar etkili oluyor - Beylikdüzü-Güngören-Silivri-Halkalı-İstanbul Havalimanı-Güzelce-Arnavutköy-Küçükköy-Güzelyurt

Kar etkili oluyor - Beylikdüzü-Güngören-Silivri-Halkalı-İstanbul Havalimanı-Güzelce-Arnavutköy-Küçükköy-Güzelyurt

Kar etkili oluyor - Beylikdüzü-Güngören-Silivri-Halkalı-İstanbul Havalimanı-Güzelce-Arnavutköy-Küçükköy-Güzelyurt

AA - Son Dakika Haberleri

Beylikdüzü, İstanbul, Halkalı, kar, Güncel, Haber

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