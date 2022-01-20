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Kar altında halay çektiler

Kar altında halay çektiler
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde 2 yıl aradan sonra yağan kar vatandaşlar tarafından sevinçle karşılandı.

KIZILTEPE, MARDİN (İHA) - Mardin'in Kızıltepe ilçesinde 2 yıl aradan sonra yağan kar vatandaşlar tarafından sevinçle karşılandı. Kendini dışarı atan gençler kar altında halay çekti.

Kızıltepe'de 2022'nin ilk karı yağdı. İki yıldan beridir kar yağmayan Kızıltepe beyaza büründü. Vatandaşlar Cumhuriyet Meydanına gelerek kar topu oynadı. Kimisi de kar altında halay çekti. Gençler uzun bir aradan sonra yağan karın altında doyasıya eğlendi. Bazı vatandaşlar da gençlerin kar üstündeki halayını cep telefonu kameralarına kaydetti. - MARDİN

Kar altında halay çektiler

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Kızıltepe, Mardin, kar, Yerel, Haber

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