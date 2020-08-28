Kaptan Amerika: Kış Askeri filmi konusu nedir? Kaptan Amerika: Kış Askeri oyuncuları ve Kaptan Amerika: Kış Askeri özeti!

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KAPTAN AMERİKA: KIŞ ASKERİ FİLMİ KONUSU NEDİR?

Yenilmez kahramanımız günümüzde geçen bir devam filmiyle geri dönüyor. Steve Rogers, Nick Fury ve gizli SHIELD örgütü ile işbirliğini koruyarak modern dünyaya ayak uydurmaya çalışıyor. Devam filminde öykü bu sefer sosyalist dönem Rusya'sına uzanıyor. SSCB döneminde özel kuvvetler içerisinde yetiştirilen ve Winter Soldier (Kış Askeri) adı verilen bir adam aslında tam bir ölüm makinasıdır. Rusya tarafından donmuş bir gölde bulunur ve önüne çıkan her şeyi yerle bir etmeye kararlıdır.

KAPTAN AMERİKA: KIŞ ASKERİ FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Yönetmen: Anthony Russo, Joe Russo

Oyuncular: Chris Evans, Scarlett Johansson, Cobie Smulders, Robert Redford, Samuel L. Jackson

Tür: Aksiyon, Macera, Bilim Kurgu

Yapım Yılı: 2014 (136 dk)

Vizyon Tarihi: 11 Nisan 2014 Cuma

Senaryo: Christopher Markus, Stephen McFeely

Yapımcı Firma: Marvel Entertainment

Yapım Ülkesi: ABD

Orijinal Dil: İngilizce

Orijinal Adı: Captain America: The Winter Soldier